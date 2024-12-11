‘Lale’ markasının dev tesisi hizmete girdi

MERSİN/EKONOMİ



Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesindeki tesisin açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri Sibel Söylemez, Talat Dinçer, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Müftüsü Aydın Yığman, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, MTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. 9 bin metrekare üzerine kurulan tesiste 150 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Lale Ev Dışı Tüketim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Topçu, “1976’da adım attığımız gıda sektöründe, canla başla çalışarak işi bu noktaya taşıdık. Bizce muvaffakiyetin sırrı inanmak, sabretmek, hiç pes etmemek. Hanemizde sevdiklerimizle ne yediysek, soframıza ne aldıysak, aynı hassasiyetle vatandaşlarımıza sunduk. Her zaman bu anlayışta hareket ettik. İnsana hizmeti esas kabul ettik. Memleketimize hizmet etme düsturuyla yatırımlarımızı yaptık, tesislerimizi birer birer açtık. Kentimize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.



Vali Ali Hamza Pehlivan ise kente yeni bir işletme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Topçu Ailesi’ne hayırlı kazançlar diledi.







Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen tesiste 600’ü soğuk ürün, 4 bini ise kuru gıda için olmak üzere toplam 4 bin 600 tonluk depolama alanı bulunuyor. Soğuk zincir ve lojistik faaliyetlerinin icra edileceği kompleksteki istihdamın, ilerleyen süreçte 250’ye çıkması öngörülüyor.