Lima Logistics dördüncü kez “Great Place To Work” ödülünü aldı

EKONOMİ (BURSA) – Lima Logistics, “Great Place To Work” sertifikalı iş yerleri arasında üst üste 4’üncü kez yer aldı. GPTW tarafından yapılan değerlendirme sürecinde, çalışanlara uygulanan anonim ve kapsamlı anketler sayesinde güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurlar ölçümlendi. Lima Logistics, yüzde 93’ün üzerinde bir memnuniyet oranıyla dikkat çekerek bu başarıyı elde etti.

Gücünü insan kaynağından alan Lima Logistics, fırsat eşitliğini temel alan, güven ve saygı kültürüyle şekillenen yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Özellikle kadın istihdamına verdiği önemle sektörde fark yaratan şirket, kadın çalışan deneyimini kurumsal önceliklerinin merkezine alarak ilerliyor.

Lima Logistics havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu, intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği, bozulabilir kargo taşımacılığı ve proje taşımacılığı alanlarında hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler üretiyor. Bursa’dan başlayan yolculuğunu İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin; yurtdışında ise Romanya, İtalya ve yeni yatırımı Hollanda’yı da ekleyerek bölge ağıyla büyümeyi sürdürüyor. Ürünlerin üretim noktalarından tüketim merkezlerine hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırılabilmesi için tüm bölgeleri ile ekip olarak lojistikte alışıla gelmişin dışındaki metotlar geliştirerek müşterilerine sunuyor.