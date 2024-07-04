Limon cenneti Erdemli’de 380 ton kayıt dışı ürüne el konuldu

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Son dönemlerde en çok zamlanan ürünlerin başında gelen limondaki artışın nedenlerini araştıran Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Soğuk hava depolarını mercek altına alarak ürünler ve kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, Erdemli ilçesindeki iki farklı depoda muhafaza edilen 380 ton limonun Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) girilmediğini tespit etti. Ürün sahibi olduğu belirlenen 3 kişi hakkında tutanak düzenlenip işlem başlatıldı.

HKS’ye kaydedilmeyen ürünlerden haksız kazanç elde edilebileceğine dikkat çeken Mersin’deki hal esnafları, üretici ve tüketici haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası haziran ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerdeki değişim oranlarını açıklamış, limon yüzde 56,64 ile zam şampiyonu olmuştu.