Aşırı sıcaklar ve 'doğuş'lar üzüm rekoltesini olumsuz etkileyecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcak havalar birçok tarım ürününde olduğu gibi koruk döneminde olan sultaniye üzümü de olumsuz etkiledi. Sektör temsilcileri üzüm rekoltesinin geçtiğimiz sezonu yakalasa bile genel ortalamanın altında kalacağını ifade ettiler.

Tarımsal üretimde artık en büyük sorunun iklim koşulları olduğunu ifade eden Tariş Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, hava şartlarının meyveyi kalite anlamında olumsuz etkilediğini aktardı. Şen, “Alaşehir özelinde sıcaklardan dolayı verim kaybımız oldu. Bazı bölgelerimizde de dolu kaynaklı zararlarımız oluştu. Doludan 10 bin hektarlık bağ alanı etkilendi. Sonrasında meydana gelen aşırı sıcaklar da bitkide yanıklar oluşturdu. Her bağda asma başına yüzde 15’lik bir kayıp mevcut. Bu da ova genelinde 10-15 hektarlık bağa karşılık geliyor. Şu aşamada tahmin yapmak çok doğru değil ama rekoltenin geçtiğimiz sezonun çok az üstüne çıkmakla birlikte genel ortalamanın gerisinde kalacağını söyleyebiliriz” dedi.

“Don ve güneş yanıkları beklentimizi düşürdü”

Sezon başında geçtiğimiz sezona kıyasla yüzde 25’lik rekolte artışı öngördüklerini fakat don, ve güneş yanlıklarının bu beklentiyi düşürdüğünü dillendiren Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir ise, “Alaşehir’de 200 bin dönüm alanda bağcılık yapılıyor. Geçtiğimiz yıl çekirdeksiz sofralık üzümde 130 bin ton, çekirdekli üzümde 22 bin ton, kuru üzüm ise 27 bin ton rekolte hesaplanmıştı. Bu sene iklimden kaynaklı sıkıntılarımız mevcut fakat yine de geçtiğimiz sezonun rekoltesine göre yüzde 10’lik bir artış umuyoruz” diye konuştu.

“Sıcaklar yer altı sularının seviyesini azaltıyor”

Bu sene sultaniye üzüm rekoltesinde düşüş beklediklerini aktaran Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ise, “Hem doğuş yönünden hem de güneş yanıklarından dolayı rekoltede düşüklükler gözlemliyoruz. Bazı bölgelerimizde dolu oldu. Dolunun getirdiği kayıplarımız da mevcut. Geçtiğimiz yıllara göre rekoltede düşüklük var. Havaların serin gitmesi gerekiyor. Sıcaklıklar artarsa yer altı sularının çekilmesi hızlanır. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Çiftçinin sulama yapmaktan başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.

“Rekolteyi etkileyecek unsur sıcaklıklar değil doğuşlar”

Sıcak havaların ürün rekoltesini ve kalitesini etkilemeyeceğini belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise, “Birçok üründe sıcakların etkini görüyoruz. Üzüm de bunlardan biri ama üzüm yaprakları üzümü koruyan bir katman olduğu için nispeten daha az etkilendi. Aşırı sıcaklar kalite ve rekolteyi şu an için olumsuz etkilemeyecek. Rekolteyi geçtiğimiz yıla oranla daha düşük bekliyoruz. Bunun sebebi ise doğuşlarda yaşanan sıkıntılar. Şu an net bir yorum yapmak doğru değil” diye konuştu.