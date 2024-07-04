Uçak seferlerindeki aksamalar iş dünyasının gündeminde

GAZİANTEP

İş dünyasının tepkisi çeken uçak seferlerindeki rötarlarla ilgili Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünverdi, “Bu konu artık süregelen bir sorun olarak geçiştirilebilecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Yaz günü gerekçesiz rötar ve başka şehirlere iniş yapılması zaman kayıpları, planlama yapamama ve büyük bir eziyete dönüşmüştür. İnsanımız, iş dünyamız, misafirlerimiz planlamasını sefer saatlerine göre yapmakta olup, aksamalar işimizi aksatmakta, moral bozmakta ve kent imajımıza zarar vermektedir. İlgili kurum ve şirketlere çağrımız, bu sürecin doğru yönetilmesi ve aksaklıkların bir an önce önüne geçilmesidir. İzahı olmayan aksama ve sorunlar devam edecekse önceden bildirilmeli ve insanımız mağdur edilmemelidir’’ dedi.