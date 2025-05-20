LİYAKAT Ankara’da sosyal sorumluluk projelerini değerlendirdi

İZMİR / EKONOMİ

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) heyeti önce Anıtkabir’e giderek Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığını yineledi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret eden LİYAKAT heyeti, kadınların güçlenmesine ve girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik sosyal sorumluluk projelerini değerlendirdi.

LİYAKAT Derneği, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen’in davetiyle Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen programa katıldı. Programda, Büyükelçilik Ticaret Müsteşarlığı Ofis Yöneticisi Manuela Kaltenegger Görgü de hazır bulundu. Görüşmelerde LİYAKAT’ın kadın, genç ve çocuk girişimciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi paylaşıldı; iki ülke arasında olası iş birlikleri ele alındı. LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, liyakat ve emeğin gücüne inanarak, toplumsal kalkınmanın kadınlarla, gençlerle ve çocuklarla mümkün olduğuna dair inancımızı her platformda ifade etmeye devam ediyoruz. Ankara ziyaretimizde hem diplomatik hem siyasi temaslarda bulunarak yeni iş birliklerine zemin hazırladık. Anıtkabir ziyaretimiz ise bizlere bir kez daha, bu topraklarda kadının sesiyle yükselecek bir gelecek için sorumluluğumuzu hatırlattı” dedi.