MADSİAD Başkanı Efendioğlu: İşlenmiş mermerdeki boşluğu Türkiye dolduruyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüm dünyada yaşanan durgunluğu 2022 yılında mermer sektörünü de etkilediğini belirten Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, “Çin pazarındaki daralma sektörü biraz olumsuz etkiledi. Amerika’daki durumda fabrikalarımızda olumsuz anlamda biraz etki bıraktı. Oluşan boşluk için Hindistan pazarında bir büyüme yaşadık. Genele baktığımızda blok mermer ihracatımızda azalma oldu ama işin güzel tarafı işlenmiş ürünümüzde artış yaşandı. Bu aslında biraz da hükümet politikasıydı ve daha yüksek katma değer kazandırdı. Blok mermer ihracatında oluşan boşluğu işlenmiş mermer ile doldurduk diyebiliriz. İşlenmiş mermerin en büyük pazarları Amerika ve Avrupa oldu” dedi.

İhracat pazarları gelişiyor

2023’te Çin pazarının yeniden açılmasının sektörü mutlu ettiğini belirten Efendioğlu, “Şimdiden yılın tamamı için konuşmak adına erken ama işlenmiş mermerde önemli bir boşluk oluştu ve bu alanı Türkiye doldurmaya başladı. Onun için Türkiye'nin işlenmiş mermer ihracatının 2023’te de artış göstereceğini düşünüyoruz. 2022’de yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesi yönünde bir beklenti var. Rusya pazarında da mermercilerin payının arttığını söylemek mümkün. Suudi Arabistan pazarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Afrika mermer ihracata için iyi bir alıcı değil ama Kuzey kısmında Mısır ile ticaret yapılıyor. Mısır’a olan ticaret hacmimiz de her geçen yıl gelişiyor” diye konuştu.

“Fuarlar katılımcıyı memnun etti”

2022 yılında gerçekleşen fuarları da değerlendiren Efendioğlu, “İzmir Mermer fuarı çok iyi geçmişti. Ama Bursa’da yaptığımız blok mermer fuarı öncesinde çok endişeliydik. İki yıllık bir aranın ardından gerçekleştirdiğimizi Blok Mermer Fuarı umduğumuzun çok daha üzerinde önemli işbirliklerinin sağlandığı verimli bir organizasyon oldu. Katılımcılar birçok yabancı alıcının yer aldığı fuardan mutlu ayrıldı. Gelen bloklar için sıcak satış yapıldı. Bu fuar aynı zamanda dünyada tek olma özelliği nedeniyle bizim için ayrı bir anlam taşıyor. 2023’te bu fuarın çok daha iyi geçmesini bekliyoruz. Bu büyüme devam ederse iki üç sene sonra fiziki alanın yetersiz kalması ihtimal dahilinde. Ama Bursa’dan farklı bir algı çıkarılmasın, fuar bizim projemiz, şehre değer katmak için hayata geçirdik ve Bursa’da düzenlemeye devam edeceğiz. BTSO ile de birlikte çalışıyoruz. İbrahim Bey bize 250 yeni alıcı vaad etti. Kendisi bize verdiği her sözü tuttuğu için bu vaadinin de gerçekleşeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.