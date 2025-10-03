Manisa OSB ‘den kültür ve sanata destek

MANİSA / EKONOMİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesinin kültür ve sanat yaşamına hareket kazandıran MOS-ART Sanat Galerisi, sanayiyi sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Manisa OSB'nin destekleriyle Türkiye ve İtalya kültürünü buluşturan ve sanayici Selim Bonfil'in katkı sağladığı “Ciao Türkiye, Merhaba İtalia” isimli fotoğraf sergisi açıldı

Sanatla iç içe olmanın gururunu yaşıyoruz

MOS-Art Sanat Galeri’sinin “Ciao Türkiye, Merhaba Italia” Fotoğraf Sergisi’nin açılışında konuşan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, “MOS-Art Sanat Galerimiz aracılığıyla sanatla iç içe olmanın gururunu yaşıyoruz. MOS-Art, Bölgemiz için sadece bir sergi salonu değil; sanayinin, bilimin, eğitimin ve sanatın bir arada yer aldığı “Yeni Nesil OSB” vizyonumuzun en güçlü yansımalarından biridir. Bölge olarak, bu vizyonla, üretimin olduğu kadar kültürel ve sanatsal etkileşimin de merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bugün açılışını yapacağımız “Ciao Türkiye, Merhaba Italia” sergisi de, yalnızca iki ülke arasında bir sanat köprüsü değil, aynı zamanda dostluk ve kültürel zenginliğin bir ifadesidir. Sergimizde, “İtalyanların Gözü ile Türkiye” ve “Türklerin Gözü ile İtalya” olmak üzere iki ana tema yer alıyor. Doğal güzelliklerden tarihi yapılara, günlük yaşamdan insan portrelerine uzanan bu seçki; fotoğraf sanatının evrensel diliyle bizleri hem düşündürüyor hem de duygulandırıyor. Bölgemizde yabancı yatırımcı firmalarımızın önemli bir kısmını İtalyan firmalarımız oluşturuyor. O nedenle de bu sergimize ev sahipliği yapmak bizler için ayrı bir mutluluk… Bu anlamlı projenin oluşmasına katkı sağlayan, başta kıymetli sanayicimiz Selim Bonfil Beyefendi olmak üzere, tüm Türk ve İtalyan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sanayi ve sanat birbirinin tamamlayıcısı

MOSB’ de düzenlenen Fotoğraf Sergisi'nin açılışında İtalyan fotoğrafçılarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sanayici ve fotoğrafçı Selim Bonfil ise, “Sanayi ve sanat ilk bakışta farklı gibi görünse de aslında ortak bir ruh taşır. Yaratma tutkusu, üretimde disiplin ve emek, sanatta hayal gücü ve duygu ile birleşir. Çalışmalarımız fabrikada nasıl emek veriyorsa sanatçılar da aynı özenle eserlerini ortaya koyuyor. Günümüzde sanayiciler birçok alanda mücadele verirken hem de mücadele ediyor. Çalışanlarımız yoğun bir tempo içinde sürdürüyoruz. İşte bu noktada sanat bizler için bir nefes alma, bir kaçış ve bir rahatlama alanı sunuyor. Manisa OSB’nin bu ve bundan sonra açılacak sergiler ile bu gerilimi üstlendiğine inanıyoruz. Bu sergi sanayi ve sanatın aslında birbirini tamamlayan bir güç olduğunu hatırlatıyor. Çekiçle yoğrulmuş bir dünyada fotoğrafın ışığı bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Bugün açılışını yaptığımız sergimiz sanatın evrensel dilinin kültürler arasında köprü kurduğunu hatırlatıyor. İtalyanların gözüyle Türkiye ve Türklerin gözüyle İtalya bölümleriyle iki ülkenin bir güzelliklerini, insanlarını ve bakış açılarını bir araya getirdi. Bu sergi Manisa Organize Sanayi Bölgesi yalnızca üretim değil aynı zamanda kültür ve sanat ile de buluşma noktası olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi bu sergiyi keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.