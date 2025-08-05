Manisa’da üzüm üreticisi umudunu TARSİM’e bağladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MANİSA

Türkiye’nin üzüm üretim merkezi Manisa’da bu yıl rekolte, özellikle Salihli ve Saruhanlı çevresinde mart ayında yaşanan don felaketinin etkisiyle ciddi düşüş gösteriyor. Sektör temsilcileri, geçtiğimiz yıla göre Salihli civarında yüzde 25’e yakın kayıp yaşanacağını belirtirken, Saruhanlı’da bu oranın yüzde 90’a ulaştığını ifade ediyorlar. Don zararının büyük olduğunu vurgulayan çiftçilerin en büyük beklentisi ise Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamındaki ödemelerin bir an önce hesaplara yatırılması.

2024 sezonu için rekolte tahmin çalışmalarının sürdüğünü fakat geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş beklentisinin öne çıktığını dile getiren Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Geçtiğimiz yıl rekolte 200 bin tonu aşmıştı. Bu yıl ise 160 ile 180 bin ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Saruhanlı bölgesinde don olayları nedeniyle yüzde 90’a varan kayıplar yaşadık. Saruhanlı bölgesinde TARSİM tarafından yapılan hasar tespitlerinde yüzde 85 ila yüzde 97 arasında zarar öngörüldüğünü duyuyoruz. Don zararı gören üretici bu bağları yine de suladı, ilacını attı, masrafını yaptı. Bağını önümüzdeki sene için tekrar hazırladı. Dolayısıyla ciddi bir gider oluştu. Üreticilerimizin tek beklentisi bir an önce sigorta ödemelerini almak” diye konuştu.

“Destek olacağız dediler, ama hala bir destek yok”

Bu sene onları iyi bir rekoltenin beklemediğini dile getiren Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, “Bölgemizde rekoltede geçen seneye göre yüzde 30 düşüş var. Özellikle Saruhanlı’da yüzde 80’e varan zararlar var. Devletimiz o büyük donun yaşandığı 11 Mart’ta bize destek olacağını, yardım edeceğini açıkladı. Ama henüz ortada bir destek yok. Girdi maliyetleri de her geçen gün artıyor. Eğer düşük maliyetle üretim yapabilsek, satış da kolay olur ama bu mümkün değil. Ucuz üretim yapamıyoruz ki ucuz fiyata satabilelim. Evet, geçen yıla göre Avrupa’da yaklaşık yüzde 30 pazar kaybımız oldu. Geçmişte 250 bin ton rekolteyle yılda 200 bin ton üzüm ihracatı yaparken, şimdi bu rakam 140-150 bin tonlara düştü. Bu da bizi dünya pazarında daha da geriye atıyor” dedi.

"Tek beklentimiz TARSİM ödemelerinin zamanında yapılması”

Manisa’da don olaylarından en çok etkilenen bölgelerden biri olduklarını dile getiren Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Saruhanlı dondan en çok etkilenen bölgemiz. Çiftçimiz zor durumda. Devletten tek beklentimiz son ödeme tarihi eylül ayı olan TARSİM sigortalarını yatırmaları” ifadelerini kullandı.