Marble İzmir için geri sayım başladı

İZMİR / EKONOMİ

Doğaltaş sektörünün en büyük küresel buluşmalarından biri olan Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Sektör 9 - 12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de bir araya gelecek. 30. yıla özel etkinliklerin de yer alacağı fuar dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuar sağladığı ticaret hacmiyle bu yıl da sektöre umut olmaya devam edecek. Marble İzmir'de tüm doğal taş firmaları Fuar İzmir’in kapalı hollerinde yer alacak. C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı ise makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanı da geçtiğimiz yıl olduğu gibi renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok doğal taşın sergileme alanı olacak.

Fuarda, sektördeki son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve dijitalleşme süreçleri ele alınacak. “Mermerde Otorite” teması altında düzenlenecek etkinlikler arasında sektör panelleri, B2B görüşmeler, tasarım sergileri ve çeşitli seminerler yer alacak. Marble İzmir için ABD, Orta Doğu, Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerle iş birlikleri yapılırken fuara dünyanın dört bir yanından katılımcılar ve ziyaretçiler bekleniyor. Fuarda hedef ülke olarak belirlenen Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’tan yüzlerce yabancı profesyonel alıcı ağırlanacak.

Tasarım yarışmasına 12 ülkeden 892 başvuru geldi

Marble İzmir kapsamında, bu yıl 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması da gerçekleşiyor. Genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasını amaçlayan bu yarışmanın bu yılki teması mobilya olarak belirlendi. Yarışmaya 12 ülkedeki 66 üniversiteden, toplam 892 başvuru yapıldı. Seçilen 25 tasarım, üretime geçecek, böylece doğal taştan üretilen mobilyalar konusunda yenilikçi yaklaşımlar hayata geçirilmiş olacak. Dereceye giren tasarımcılara 600 bin TL ödül dağıtılacak.