MARSİFED, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümünü kutladı

EKONOMİ (BURSA) - Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü kutlama programı Nilüfer Podyum Davet’te yapıldı. Bir ilke imza atılarak, MARSİFED üyesi tüm iş dünyası derneklerinin ortak organizasyonuyla düzenlenen program büyük ilgi gördü. Podyum Davet’te gerçekleştirilen geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile MARSİFED bünyesindeki derneklerin yöneticileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, sözlerine Ankara Kahramankazan’daki terör saldırısını lanetleyerek başladı.



MARSİFED Başkanı Osman Akın, “Bugün burada, sadece Cumhuriyetimizin bir yüzyılı geride bırakmış olmasını kutlamıyoruz. Aynı zamanda ulusumuzun ekonomik bağımsızlığı ve kalkınması için atılan ilk adımları, yani daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, 17 Şubat 1923’de gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi’nin ruhunu da anıyoruz” dedi.

“Hepimize büyük görevler düşüyor”

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yaşanan tüm zorluklara rağmen, milletin büyük bir azim ve kararlılıkla kalkınma hamlesi başlattığını belirten Osman Akın, “Atatürk; üretime ve sanayiye dayalı güçlü bir ekonomik yapının inşa edilmesi gerektiğini bizlere öğretmiştir. Ancak çok iyi biliyoruz ki durmak gerilemektir. Dünya hızla değişiyor, küresel ekonomi ve iş dünyası yeni dinamiklerle şekilleniyor. Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayabilmek için iş dünyası olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Teknolojik yeniliklere uyum sağlamak, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü arttırmak zorundayız. Yapmamız gereken, çağın gerektirdiği dönüşümü doğru okumak ve 101 yıl önce Atatürk'ün yapmış olduğu gibi cesur ve kararlı olmaktır. Bu noktada; Mustafa Kemal Atatürk’ün bir başka sözü bizler için büyük bir ilham kaynağıdır” dedi.

“Bu ülkenin geleceğine dair sorumluluklarımız var”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür’ sözünü de hatırlatan Osman Akın, “Bu söz sadece tarım sektörünün değil, aslında üreten ve katma değer yaratan herkesin bu ülkenin gerçek sahibi olduğunu vurgular. Bizler iş dünyası olarak, ülkemizin gerçek sahipleri olduğumuzun bilincindeyiz ve bu sorumluluğu onurla taşımaktayız” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir Türkiye için kararlıyız”

Konuşmasına Ankara’daki terör saldırısını kınayarak başlayarak TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise, yıkılmış bir imparatorluğun ardından çok kısa bir süre içerisinde ülkemizi çağdaş medeniyet rotasına oturtan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından ilham aldıklarını aldıklarını ifade ederek, “İlk asrında olduğu gibi, Cumhuriyetin ikinci asrında da en temel sorumluluğumuz, Cumhuriyeti ve kazanımlarını her anımızda yaşamak ve yaşatmak olacaktır. Cumhuriyet, tüm kazanımlarının yanında Türkiye’ye modern toplum anlayışını, kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen sivil iradeyi, yüreği bu topraklar için çarpan her bir yurttaşın, Türkiye’nin geleceği için inisiyatif alma imkânını da kazandırmıştır. Cumhuriyetin bu kazanımını tarih haklı çıkarmıştır. Zira dünyada hiçbir demokrasi, arkasında sivil toplumun desteği olmadan gelişmemiş, ayakta kalamamıştır. Dolayısıyla sivil toplumun attığı her adım, içinden çıktığı ülkeyi ve hatta çevresindeki dünyayı dönüştürme potansiyeli taşır. Türkiye için de bu böyledir. TÜRKONFED olarak biz, ülkemizin üretme ve değer yaratma kültürünün beşiği olan Anadolumuz’un, değişen dünyanın dinamiklerine uyum sağlama çabalarına ortak bir ses ve yön vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Bursamız üreten Türkiye’nin öncüsü olmuştur”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayarak, “Milletimizin bağımsızlığını ilan ettiği Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmenin gururunu yaşıyoruz. Atalarımız yüz yıl önce tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin azmi ve kararlılığı ile büyük bir destan yazmıştır. Elde edilen büyük zaferlerle milletimiz kendi kaderini tayin etme hakkına kavuşmuştur. Tam bağımsızlık ancak ve ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Ülkemiz, Cumhuriyet’in ilk adımlarını da bu bilinçle atmıştır. Türkiye, topla, tüfekle, kıt kaynaklarla yaptığı büyük mücadelelerle birlikte sanayileşmenin ilk tohumlarını İktisat Kongrelerinde atmıştır. Bursamız da bu hamlelerin her dönemde öncü kentlerinden biri olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bizlerin Bursa’da sergilemiş olduğu örnek birliktelik ve otak akla dayalı çalışma anlayışımız bu önderliği sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

“Değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız”

Programda bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, “Bugün yaşadığımız saldırı hepimizi derinden üzdü, terör saldırısını kınıyorum. Ülkemiz bu acı olayları hak etmiyor, ülkemizde artık barışın, sevginin ve birbirimize olan güvenin tesis edileceğine ve bunu hep birlikte yapacağımıza inanıyorum. Türkiye çok güçlü bir ülke. Ekonomimizle, demokrasimizle, Atatürk ilkelerine sahip çıkmamız gerektiği bu günlerde bu tür olaylar yaşamak çok üzücü. Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Daha çok genç. Dünyaya örnek bir lider, asrın lideri olarak bizlere genç cumhuriyeti emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, saygıyla anıyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak yediden yetmişe hepimizin görevidir ve bu değeri hep birlikte koruyacağız” dedi.

“Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü” Bozbey’e

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü” MARSİFED Başkanı Osman Akın tarafından takdim edildi.

MARSİFED üyesi dernek başkanları ile MARSİED Yönetim Kurulu üyelerinin Cumhuriyet Bayramı mesajlarının yayınlandığı programda vals gösterisi ve zeybek gösterisi de yapıldı.

Gecenin ana sponsorları olan BTG İnşaat, Expert Yatırım, Ekonomi Döviz, Norkven Enerji, Yalçın Elektrik ve Aqua Endüstriyel’e plaket verilmesinin ardından program, sanatçı Dilek Türkkan’ın sahne almasıyla son buldu.