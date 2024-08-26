MARSİFED’in yeni üyesi TÜMKAD oldu

EKONOMİ/BURSA

Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanı derneklerinin bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini gösteren MARSİFED büyümesini sürdürüyor. MARSİFED Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oy birliği ile alınan kararla, eski adı Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) olan Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), Federasyonun yeni üyesi olarak kabul edildi. MARSİFED Başkanı Osman Akın, üye derneklerin sayısını artırmaya devam edeceklerini söyleyerek TÜMKAD’ın katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk ise Türkiye çapında çalışmalarını gerçekleştirmek adına BUMKAD olan dernek isminin Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) olarak değiştirildiğini ifade ederek, MARSİFED bünyesinde yer alacakları için mutlu olduğunu kaydetti.