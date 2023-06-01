MD Karavan, İzmir’de kalite açığını kapatmak için yola çıktı

Duygu GÖKSU



İZMİR - Karavan tatili tüm dünyada özellikle pandemiden sonra popüler bir tercih olmaya başladı. Türkiye’de de karavana talep giderek artarken, MD Karavan standart, ekonomik ve lüks paket seçenekleriyle karavan üretiyor. Kendi aracını karavana dönüştürmek isteyenler için de hizmet veren MD Karavan’ın kurucusu Deniz Yurtkulu, sektörde çok fazla kayıt dışı firma olduğunu ve kalitesiz malzemelerle üretim yapıldığını belirterek, kalite açığını kapatma hedefiyle yola çıktıklarını anlattı.

Üretimlerinin her geçen yıl arttığını, önümüzdeki yıl sonuna kadar açacakları yeni tesis ile Avrupa’ya da üretim yapmaya başlayacaklarını söyleyen Yurtkulu, “Sektördeki yenilik ve trendleri takip ediyoruz. Pandemiden sonra, karavan üreticilerinde kalite çok düşmeye başladı. Yaklaşık 10 yıldır karavan sektöründe çalıştıktan sonra, kaliteli ürün ve hizmet açığını kapatmak üzere kendi şirketimi kurdum. MD Karavan olarak en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Ahşap olarak 1. sınıf kavak marin, kablolarda yanmaz yapışmaz çift katmanlı marin kullanıyoruz. Su tesisatımızda çekme veya hortum değil, hava basıncı hortumu kullanıyoruz. Alarm sistemli ocaklar da dahil her şey müşterilerin isteği ve bütçesine göre değişiyor. Paketlerin fiyatları eşyaların varlığına göre değişiyor. Bir aracı hazırlamaya başlayıp bitirme süremiz ise 20 gün” dedi.

Bir karavanın 240 bin TL ile 348 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Yurtkulu, “Örneğin, tente ve ısıtmanın olmadığı paketler ekonomik olanlar. Karavanda fiyatların sonu yok. Yine de en uygun paketi kullandığımız tesisat malzemeleri aynı şekilde kaliteli. Tüm paketlerde aynı kalitede malzeme kullanıyoruz. Aradaki fiyat farkı kullanmış olduğumuz ürün sayısı ve özelliğine göre değişiyor. Genel olarak İzmir ve Avrupa’ya karavan hazırlıyoruz. Satış sonrası iki yıl garantili oluyor. Kullanıcı hatası dışında, satış sonrası tüm servis ve hizmetleri veriyoruz” diye konuştu.

MD Karavan’ın kurulduğu yıl 35 araç teslim ettiğini, geçtiğimiz yıl ise 45 araç hazırladıklarını söyleyen Yurtkulu, “Her yıl talep daha da artıyor. Ocak ve Nisan ayları arasında 12 civarı araç hazırlamaya başladık. Aralık ayı sonuna kadar, üretimin geçtiğimiz yıllara oranla ciddi şekilde artacağını öngörüyoruz” dedi. Önümüzdeki yıl bir fabrika adımı atacaklarını söyleyen Yurtkulu, bu fabrikanın alanında Türkiye’de ikinci olacağını, kurulacak olan tesiste, kendi araçları ile yurt dışına üretim yapacaklarını sözlerine ekledi.

“Haksız rekabet artıyor”

Satışını 390 bin TL’den yaptıkları pakete, piyasada 280 bin TL fiyat veren kayıt dışı üreticiler olduğunu söyleyen Yurtkulu, “Bu tarz firmalar sadece nakit akışını döndürmek için iş yapıyorlar. Sektörde ciddi bir denetimsizlik var. İzmir’de gerçek anlamda bu işi yapan en fazla 10 tane kayıtlı firma var. Mobilyacılar bile kapısının önünde karavan yapmaya başladı. Kayıt dışı ile beraber yaklaşık 80 firma vardır. Denetimin artırılması şart” dedi.