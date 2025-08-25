MERMOB Başkanı Sadık Özkan: “Mobilya alımında 18-24 aylık taksitlendirmenin önü açılsın”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Sadık Özkan, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Yüksek kira, kayıt dışı işletme, düşük ciro, işçi maliyeti ve satın alma zorluğu gibi konularda önemli problemler yaşadıklarına işaret eden Sadık Özkan; kentte 30’a yakın kişinin çalıştığı büyük ölçekli 5 mağazanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Fahiş kiralar ödeyen 6-7 katlı mağazaların, makul kiralık yerler bulunmaması halinde kepenk indireceğini kaydeden Özkan, “İstenen rakamların ürün satışıyla ödenmesi imkânsız. Mülk sahipleri, taşınmazların aşırı değerlenmesiyle fahiş artışları hak görüyor, alınan kira bedelinin tamamını bildirmeyip gelirlerini gizliyor. Devlet, düşük vergi ve stopaj ödemeleriyle zarar uğratılıyor. Sağlıklı bir denetleme mekanizmasıyla fırsatçılık önlenmeli. Ayrıca kalifiye bir çalışanın işverene maliyeti en az 60 bin TL. Her bir mağazada ortalama 6 kişinin çalıştığı düşünüldüğünde, kira ve diğer giderlerle altından kalkılamaz bir rakam ortaya çıkıyor” dedi.



“Fiyatta rekabet edemiyoruz”

Vergi ve sigorta primi ödemeyip birçok kalemde sorumluluklarını yerine getirmeyen kayıtsız işletmelerin, maliyetlerden kaçarak elde ettikleri kazançla önemli düzeyde iskonto uyguladıklarına dikkat çeken Özkan, yasal işletmelerin fiyat rekabetçiliğini yitirdiğini söyledi. Müşterinin ucuzluğa yönelmesinin kayıtsız işletmeleri ihya ederken, yasal işletmeleri zora soktuğunu vurgulayan Özkan, “Kentimizde sattığımız ürünün nakliyesini ödememiz de karlılığı düşürüyor. Ayrıca yasadışı işletmelerin kredi kartı satışlarında fabrika veya malzemeci üzerinden ödeme alması kaçağa neden oluyor. Zaten asgari ücretli ve emekli müşterimiz kalmadı. Şehrimizde gelir tablosunun üstündeki yaklaşık 250 bin kişiye ürün satmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Tüketicinin 10-15 yıl kullanacağı mobilyayı peşin ya da kısa vadeli taksitlerle alamadığını aktaran Sadık Özkan, “Sistem şuan 9 taksite izin veriyor. Belirli bir tutarın üzerindeki mobilya alımlarında 18-24 ay taksit uygulanmalı, bu alışveriş kart limitinin dışında değerlendirilmeli. Tüketici ihtiyacının karşılanması ve esnafın rahat nefes alması için bu adımı önemsiyoruz” ifadesini kullandı.



Vizyon projesinin yükseleceği arsa bulundu

Çukurova Mobilya Kent’in kurulumu için valilikten Çukurova Uluslararası Havalimanı’na yakın bir lokasyonda arazi talep ettiklerini bildiren Sadık Özkan, şöyle devam etti: “Yakında tahsisle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bölgemizden çevre kentlere maksimum 3 saatte ulaşılıyor, İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu karayolu bağlantısı Mersin’den sağlanıyor. Mobilya kentin liman ve yüksek hızlı demiryolu hattının yanında kurulması lojistik avantajı artıracak. Konya-Taşucu Limanı aksına inşa edilmesi beklenen demiryolu hattı, Marmara’yı Akdeniz’e bağlayacak. Burada üretilen ya da depolanan ürünler, tüm taşıma modlarıyla kısa sürede hedef pazara ulaşacak, navlun maliyetleri azalacak. Yatırım için kooperatiflere özel düşük faiz ve 10 yıl vadeli kredilerden yararlanmak istiyoruz. Mobilya kentte sektöre özgü endüstri meslek lisesi açmayı ve iç mimarlık fakültesine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Öğrencilere eğitim süresince burs, mezuniyet sonrasında iş sağlayacağız. Personel sorununu bu şekilde çözeceğiz.”



Orman zemin örtüsü ekonomiye kazandırılacak

Valilik önerisiyle sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım atacaklarının da bilgisini veren Sadık Özkan, “Ağaçların etek altındaki kuru ot ve çalılar, orman yangınlarının ana sebebini oluşturuyor. Hazırlık aşamasında olup AB’ye sunulacak projemizle zemin örtüsünü temizleyecek, toplanan malzemeyi pelet, MDF, sunta, dekoratif ürün ve çiçek toprağı imalatçılarına pazarlayacağız. Böylelikle yangınları önleyecek, ekonomik katma değer oluşturacağız” dedi.