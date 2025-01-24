Mersin Uluslararası Limanı genişliyor

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki heyetle limandaki çalışmaları inceledi. MIP yetkililerinden projeyle ilgili bilgiler aldıktan sonra açıklama yapan Vali Pehlivan, “Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından biri. Türkiye ihracatının konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı’ndan gerçekleştiriliyor. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ihracat ve ithalat kapısı olan limanımız, Orta Doğu ülkelerinin de transit merkezi. 100 bin metrekare sahanın doldurulduğu genişleme çalışmaları tamamlandığında 2,6 milyon TEU’luk konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU'ya çıkacak, 400 metrelik iki mega gemi aynı anda rıhtıma yanaşabilecek” dedi.



Vali Pehlivan, projeyle limanın 5 bin kişilik istihdamına 500 kişilik iş gücünün daha ekleneceğini kaydetti.