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Mersin Mobilya Fuarı’nda 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Mersin’de 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, bölgenin ve kentin sektörel etkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek. 20 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarın Mersin’e, ‘güçlü marka’ kimliği kazandırması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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Mersin Mobilya Fuarı’nda 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor
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ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile MSR Fuarcılık işbirliğinde 2. Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı’nı düzenleyecek. 26 Nisan Cumartesi günü kapılarını açacak olan fuar, 4 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Mersin’in yanı sıra Adana ve Hatay gibi komşu kentlerdeki firmaların da katılım sağlayacağını fuarın Akdeniz Bölgesi için önemli bir ticari platform olduğunu vurgulayan MERMOB Başkanı M. Sadık Özkan, “Yetenekli tasarımcılar ve kaliteli üretim yapan firmaların bir araya gelerek tüketicilerle buluşacağı fuarımıza katılımlar sürüyor. Verimli geçeceğine inandığımız fuarda 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Etkinlikteki hareketlilikle başarılı çalışmaları ülke geneline tanıtmak ve yereldeki sektörün yakaladığı ivmeye dikkat çekmek istiyoruz. Fuar, ilimizin ‘güçlü marka’ kimliği kazanmasında önemli bir etken olacaktır” dedi.

Mobilya sektöründe büyük bir potansiyel barındıran Mersin’in hak ettiği değeri görmesi için çalıştıklarının altını çizen M. Sadık Özkan, “Derneğimiz ve sektörümüz kümelenmeye, markalaşmaya, tasarıma, teknolojiye, verimliliğe, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliğe odaklandı. İlimizde dağınık şekilde faaliyet gösteren sektör temsilcilerini 100 hektar üzerine kuracağımız Çukurova Mobilya Kent projesiyle tek çatı altında buluşturmak istiyoruz. En az 10 bin kişiye istihdam sağlayıp eğitim merkezlerinde nitelikli eleman yetiştireceğimiz projeyi hayata geçirip, fuar organizasyonlarımızı da uluslararası standartlara eriştireceğiz” şeklinde konuştu.

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