Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) tarafından, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde düzenlenen 2’nci Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı başladı. Açılış törenine milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen, Ali Kıratlı, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Başkanvekili Cem Bucuge, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Başkanı Özcan Demir başta olmak üzere, iş dünyasının ve sektörün temsilcileri katıldı. Bölgedeki en prestijli etkinliklerden biri haline gelmesi için çaba gösterdikleri fuarın yeni trendlerin sergileneceği bir arena olduğuna işaret eden MERMOB Başkanı M. Sadık Özkan, “Fuarımızın sektörel işbirliklerine zemin hazırlaması ve kent ekonomisine güçlü katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu fuarlar Çukurova Mobilya Kent projesinin altyapısını oluşturmaktadır. Proje hayata geçtiğinde fuarlarımız yerel değil, uluslararası olacaktır. Sektörde çok yetenekli tasarımcılarımız ve kaliteli üretim yapan firmalarımız var. Ancak bu başarıların ulusal ölçekte tanıtılması ve sektörel farkındalık yaratılması gerekiyordu. İşte bu fuar, tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere planlandı. Fuarımız Mersin’in mobilya sektöründe marka şehir haline gelmesi için atılmış stratejik bir adım. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görünürlük kazanması açısından büyük fırsat barındıran fuarımıza destek verilmesi halinde, ilerleyen yıllarda uluslararası katılımlar sağlanabilir, yabancı alıcıları kentimize çekebiliriz. Böylece Mersin sadece üretimde değil ihracatta da söz sahibi olur” dedi.



Belediye başkanları Abdurrahman Yıldız ve Abdullah Özyiğit ile MTSO Başkanvekili Cem Bucuge ise Çukurova Mobilya Kent projesinin üzerinde yükseleceği arazi talebini değerlendirdi. İlçede 2 önemli noktada bulunan arazilerin sanayi yatırımlarına açılabileceğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, merkezi hükümetin planlarda revizyona giderek yatırımcıya yol göstermesini istedi.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek katılımcı firmaların temsilcileriyle sohbet etti. Yenişehir Fuar Merkezi’nde 20 bin ziyaretçinin beklendiği etkinlik, 4 Mayıs Pazar günü 21.00’e kadar açık olacak.