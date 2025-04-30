Mersin OSB’de yangın tehlikesine drone önlemi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Organize Sanayi Bölgesi (Mersin OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Atilla Toros başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ve belediye ile oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Gündem maddelerinin karara bağlandığı oturumdan sonra, bölgede çıkması muhtemel yangınlarda önemli görevler üstlenecek Cesur-III Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracı tanıtıldı. 26 personelle çalışan Mersin OSB İtfaiye Teşkilatı’nın araç parkurunda 2 araç ve 1 arazözün bulunduğunu aktaran Sabri Tekli, “Yangınlara havadan müdahale edebilmek için Cesur-III Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracı ile itfaiye teşkilatımızı güçlendirdik. Yangın söndürme görevleri için özel olarak tasarlanan Cesur-III, güçlü yapısı ve geniş kapasiteli tankıyla etkili ve hızlı müdahale sağlar. Farklı söndürücü ajanlar kullanabilen değiştirilebilir nozulları sayesinde her türlü yangınla başa çıkabilir. Yüksek ısı ve basınca dayanıklılığıyla en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar. Hızlı hareket için tasarlanıp 3 dakikadan kısa bir sürede operasyona hazır hale gelen, dakikada 250 litre debi ve 20 bar basınçla çalışan Cesur-III, termal görüntüleme ve gerçek zamanlı görüntü işleme kabiliyetleriyle ulaşılması güç alanlardaki yangınlara kesin bir hedeflemeyle müdahale eder. Yüksek sinyal karıştırıcı bağışıklığı, acil durumlarda operasyonel bütünlüğün korunmasında kritik bir rol oynayan aracımız, itfaiyeci can kaybının en çok olduğu çatı ve cephe yangınlarında kullanılacak” dedi.



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