Mersin Power LED, Türki Cumhuriyetleri hedefine aldı

Adnan AÇIKGÖZ

MERSİN - Mersin Power Led, 750 metrekarelik üretim tesisinde; polikarbon, tamperli cam projektör, neon LED, ray-spot, bahçe, direk, sokak, havuz ve halı saha aydınlatma, wallwasher, sanayi armatürü ve özel tasarım aydınlatma direklerinin imalatını gerçekleştiriyor. Taleplerin sürekliliğini sağlamak adına ürettiği yenilikçi ve hızlı çözümlerle hem iç hem de dış pazarda önemli bir yer edinen Power LED, montaj ve satış sonrası sağladığı teknik destekle, uzun yıllar tercih edilen bir firma profili çizmeyi hedefliyor. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, CE ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile Avrupa kalite standartlarında üretim yapan firma, büyümesini gelecek yıllarda da sürdürmeyi istiyor. 2023 yılının ilk yarısında, önceki yıla oranla iş hacimlerinin yüzde 35-40 oranında arttığını belirten Mersin Power LED Genel Müdürü Birkan Uğuz, “Mevcut ekonomik şartlarla 800 ila 1000 metrekare arasında kompakt bir üretim tesisi kurmak, üretim ve montaj ekibimizdeki çalışan sayısını 19’dan 30’a çıkarmak istiyoruz. Kendi tesisimizde hayata geçireceğimiz GES projeleriyle yeşil dönüşüme katkıda bulunmak ve enerji maliyetlerini düşürmeyi planlıyoruz. Aracı firmalarımız üzerinden İngiltere, Amerika, Azerbaycan, Irak ve Kıbrıs gibi ülkelerle geliştirdiğimiz ihracat hacmimizi daha üst noktalara taşımak adına girişimlerimiz sürerken, Türki Cumhuriyetler ile yeni pazarlara açılmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeni nesil aydınlatma direkleri ve lineer ürünlerinin yüzde 35 işlem payı ile firmalarının lokomotif ürün grubu olduğunu dile getiren Birkan Uğuz, “Son zamanlarda 6 metrelik mega lineer ürünlerine yönelik oldukça yüksek talep alıyoruz. 81 ilimizin tamamına yakınına hizmet verirken, Mersin ve Adana’nın yanı sıra Van ve Konya gibi illerimizde yüksek işlem hacmine ulaştık. Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da yakaladığımız yüksek işlem hacmini, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ne de taşımak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

Son yıllarda artan LED kullanımının arttığına dikkat çeken Birkan Uğuz, LED’in halojen ampullerin kısıtladığı tasarımlara esneklik getirdiğine işaret ederek, “İstenen bükümde tasarım yapmayı sağlayan LED, estetik güzellikler ortaya çıkardı. Avize aydınlatmalar halen kullanılıyor ama bunun dışında yeni modeller için LED’e yönelim sürüyor. Yeni tasarımlar için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge sürecini tamamladığımız kuyumcu armatürlerinde patent çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde yeni nesil kuyumcu armatürlerimizi piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz. Aydınlatma direkleri ve lineer ürün gruplarımızda ise daha estetik standartlara sahip yeni ürün tasarımları hazırlıyoruz. Yüksek kaliteli yeni ürünleri portföyümüze ekleyebilmek için çaba gösteriyor, şehirlerin dokusunu ve insanların yaşam alanlarını güzelleştiriyoruz” şeklinde konuştu.