Mersin'de 1 milyar TL'nin üzerinde ticari işbirliği kuruldu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Tüm bölgeyi kapsaması dolayısıyla Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan organizasyon, Yenişehir Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Mersin başta olmak üzere 17 farklı kentte faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, gün boyunca ikili görüşmeler yaparak yeni işbirlikleri kurdu. Yaşanılan coğrafyadaki zorlukların aşılması için birlikteliklere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu birlikteliğin güç ve dinamizm getirdiğini söyledi. Bir araya gelip iletişim ağlarını genişleterek ve ilişkileri kuvvetlendirerek iyi işlere imza atılabileceğinin altını çizen Çakır, “Sektörlerimizde kümelenerek verimliliğimizi ve gücümüzü arttırabiliriz. Birlikte çalışmayı öğrenecek, birlikte paylaşmayı bileceğiz. Ben değil, biz diyeceğiz. Bu bağlamda öncelik, bölge firmaları ve sektörler olarak doğru stratejilerle ortak hareket etmeye verilmeli. Başlattığımız ikili iş görüşmeleri, bunların başlangıcı olacaktır. Yeni nesil ikili iş görüşmelerini kısa sürede ulusal ve uluslararası platformlara taşıyacağız” dedi.

KOBİ'lerin finansal açıdan gelişmesini önemsediklerini vurgulayan Çakır, “Yeşil ve teknolojik dönüşüme hazırlanmak için yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç var. Çünkü KOBİ'lerimiz olmadan sanayinin çarkları dönmez. Bu nedenle üreten ve ihracat yapan tüm KOBİ'lerimiz, korunması gereken bir değerdir” ifadesini kullandı.

Yazar ve Başarı Uzmanı Mümin Sekman’ın 'Her şey yolunda başlar' başlıklı bir sunum yaptığı etkinlikte, LinkedIn Eğitmen ve Danışmanı Ahmet Mert Samur ise LinkedIn ile B2B iş geliştirme fırsatlarından söz etti. Etkinlik, organizasyona en aktif katılım gösteren 7 firma temsilcisine çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.