​​​​​​Merzifon’da fabrika gibi okul

AMASYA - Merzifon Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okuldan çok bir fabrika gibi çalışıyor. Meslek Lisesinde okuyan öğrenciler, temizlik malzemesi üreterek üretime ve ekonomiye destek oluyor.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, bir fabrika gibi çalışan okula yaptığı ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip, öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Güldoğan, okul idaresinden eğitim-öğretim ile atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul kantininde de incelemelerde bulundu.

Kimya teknolojileri alanında üretim yapılıyor

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Döner Sermaye işletmesi olarak kurulan, Kimya Teknolojileri Alanında üretilen dezenfektan, çamaşır suyu (yoğun kıvamlı, kıvamlı ve ekonomik), yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sıvı sabun, yağ çözücü, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve kolonya gibi ürünler satılarak öğrencilere harçlık oluyor. Okulun atölyesinde Kimya Teknolojileri Alanında dezenfektan, çamaşır suyu (yoğun kıvamlı, kıvamlı ve ekonomik), yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sıvı sabun, yağ çözücü, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve kolonya üretimi gerçekleştiriliyor