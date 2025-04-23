Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

MANİSA / EKONOMİ

Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 31’inci kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda çeşitli sektörlerden yüzlerce firma yer aldı. 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, bu yıl 31’inci kez düzenlenen Manisa Mesir Sanayi Ticaret Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Fuarın, sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda şehrin geleneklerini, üretim gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve şehrin tanıtımında önemli bir noktada olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Mesir Macunu Festivali’nin şehrin her yerinde etkinliklerle sürdüğünü söyleyen Başkan Zeyrek, “Pazar günü gerçekleştirilecek saçım töreniyle festival coşkusu zirveye ulaşacak. Manisa’nın tarihine, kültürüne ve ekonomisine yön veren bu gelenek sadece bir kutlama değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olacaktır. Bu büyük ve köklü organizasyonu yalnızca konserler ve geleneksel mesir saçımı ile sınırlı tutmadık. Manisa hafta boyunca kültürden sanata, spordan gastronomiye ve herkesin paydaş olabileceği, eğlenebileceği atölyelere, etkinliklere ev sahipliği yapacak. Manisa’mın hem Türkiye’de hem uluslararası platformlarda marka kentler arasında yer alması açısından gerçekten bu festivali çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Manisa’nın ihracat rakamlarına da değinen Zeyrek, “2024 yılını 5 milyar 372 milyon dolarlık ihracatla tamamlayıp, 2025 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 237 milyon dolarlık bir ihracatla Türkiye genelinde 7’inci sıraya yerleşen Manisa’mız üretimdeki gücünü dış ticaretteki istikrarlı yükselişiyle perçinliyor” dedi.