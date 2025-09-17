Metro Türkiye, Kırkağaç’ta ‘Yerelin İzinde’

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MANİSA

Yerel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin değerini artırmak, üreticinin emeğini görünür kılmak ve Türk mutfak kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Yerelin İzinde” projesinin dokuzuncu durağında Metro Türkiye, Türkiye’nin en bereketli tarım merkezlerinden biri olan Manisa’daydı.



“Üretimi ve üreticiyi desteklemek en büyük önceliğimiz”

15 yıldır yerel ve coğrafi işaret tescilli ürünler için yürüttükleri çalışmalarla üretimi ve üreticiyi desteklemeyi en temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirten Metro Türkiye Gıda Kategorisi Grup Müdürü Tülay Öngel, “Ülkemizin birer değeri olan coğrafi işaret tescilli ürünlerle oluşturulan tarifleri ve reçeteleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı Türk mutfağına olan borcumuz biliyoruz. Kırkağaç Kavunu da bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. 2008 yılında ülkemizde coğrafi işaretle tescillenen bu meyve, Temmuz ayında Avrupa Birliği’nden de tescil aldı. Yani Kırkağaç Kavunu artık Avrupa’nın da resmen tanıdığı bir değer haline geldi. Türkiye, kavun üretiminde dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bunun önemli bir bölümünü oluşturan Kırkağaç Kavunu'nun kaybolmaması, üretiminin devam etmesi, üreticinin bu üründen bu vazgeçmemesi için hepimize görev düşüyor” dedi.



Gastronomiye değer katacak güçlü bir ürün

Yerelin İzinde projesinde ilk kez yer alan Şef Umut Karakuş ise “Kırkağaç Kavunu bizim için sadece bir yaz meyvesi değil, sene boyunca mutfağa ilham veren bir malzeme. Bu menüde kavunu hem geleneksel tatlarla buluşturduk hem de farklı tekniklerle dönüştürerek bambaşka formlarda sunduk. Amacımız, üreticinin emeğini tabağa taşırken, yerelin potansiyelini modern gastronomiyle buluşturmak ve mutfağımızı geleceğe taşımaktı. Coğrafi işaret tescilli ve yerel ürünlerin gerçek değerinin teslim edildiği ‘Yerelin İzinde’ projesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.