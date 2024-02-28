MMO Mersin Şubesi, hizmetini iş birlikleriyle güçlendirecek

MERSİN / EKONOMİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi’nin 14’üncü dönemdeki yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna tanıtıldı.

Üyelerin hak ve çıkarları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını, meslek alanlarına giren konularda ülke ve kentin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten TMMOB MMO Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz, “Çağdaş, demokratik, sanayileşen Türkiye, planlı, güvenli ve çevre dostu kentleşme için daha güçlü ve daha etkin bir oda oluşturma yolundaki örgütlü yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Planlanan yâda gündemdeki projelerin yakın takipçisi olacak, konuya özel çalışma grupları ve komisyonlar oluşturularak, hazırlanan raporları kamuoyuyla paylaşacağız. Kamusal hizmetlerimiz, yerel yönetimlerle işbirliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Şubenin İsmail Oğuz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Caner Can, Mehmet Çakmak, Hüseyin Öktem, Hüseyin Emrah Dayıcık, Gökhan Karapınarlı, Alper Günöz, Tolga Çolak, Arda Alp, Tahsin Güven Merzeci, Fezzay Aydın, Gaye Kulakoğlu, Ayşe Gamze Gürz ve Ayşe Gizem Özgüner’den oluştu.