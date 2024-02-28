Mersin Lojistik Platformu, sektörün sorun ve taleplerine öncülük edecek

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) RİS Mersin Projesi kapsamında kurulan Mersin Lojistik Platformu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerini buluşturan toplantıda lojistiğin kent ve bölge ekonomisindeki önemini vurgulayan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, platform sayesinde sektörün yoluna ‘tek ses’ olarak devam edeceğini belirterek, “Tek ses güç demektir. Herkesin farklı bir söylemle farklı konuların çözümüne odaklanması sonuç getiremez. Beraberlik ve gücün önüne kimse çıkamaz. Düzenli olarak bir araya gelip birlikte yol almamız gerekiyor” dedi.

Geçmiş dönem çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda gelecek süreç için yol haritası belirlendi. Sonraki oturumda önceki çalıştayların sonucunun ele alınmasına ve bugüne kadar neler yapılıp yapılmadığının saptanmasına karar verilirken, oluşturulacak talep ve önerilerin somutlaştırılabilmesi adına geçmişte hazırlanan lojistik master plan yeniden değerlendirilecek.