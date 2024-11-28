Mobilya sektöründe üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi ile üniversite-sanayi iş birliği alanında atacağı adımları hızlandırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörün yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem taşıdığını söyleyerek, “Üniversite-sanayi işbirliği, sektörün sorunlarına ihtiyaç odaklı çözümler geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Ar-Ge ve inovasyon, kalifiye işgücü yetiştirme, üretim süreçlerinin optimizasyonu, tasarım işbirlikleri, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve teknoloji transferi ile orta ve uzun vadede akademi ile ortak bir vizyon belirlemek istiyoruz. Yıllardır düzenlediğimiz tasarım yarışmalarının yarattığı katma değer bu işbirliğinin en somut ve başarılı örneği” dedi.

Üniversite ve sektörün birlikte hareket etme kültürüne getirilmesi gerektiğine değinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör de, şunları söyledi: “Bu kapsamda ilk etapta birliğimizden iki temsilciyi Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Danışma Kurulu’na dahil edeceğiz. Fakültede birliğimizin iştigal sahasında yer alan 3 sektörle ilgili de alt bölümler mevcut. Daha sonra ihtiyaç analizi yaparak üniversitenin kapasitesi ile sektörün ihtiyacının kesiştiği noktaları tespit edeceğiz. İhtiyaç eşleşmesinden sonra her iki tarafın da beklentilerini net şekilde belirlemesiyle çalışmalarımız ilerlemeye başlayacak. Bu tecrübeyi üyelerimize de aktarmayı hedefliyoruz.”

“Ortak AB projesi hedefliyoruz”

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı A. Müjdat Kemer de, sektörde üniversite-sanayi işbirliğinin hem akademik dünyanın hem de sektörün kazanımlarını maksimize edebilecek bir strateji olduğunu vurgulayarak, “Doğru yapılandırıldığında, bu tür işbirlikleri sektörün küresel rekabetteki konumunu güçlendirecektir. Aegean Furniture isimli Ur-Ge projemizin üniversite müfredatı ile entegre edilmesi, sektörün ihtiyaçlarına göre derslerin güncellenmesi de gündemde. Odun dışı orman ürünleri ve kağıt sektöründe de iş birliklerimiz söz konusu. Katip Çelebi Üniversitesi ile ortak Avrupa Birliği projesi yazma düşüncemiz var, önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız” diye konuştu.