Mobilyada ‘zamdan kaçış’ talep patlaması getirdi

Eray ŞEN/ADANA

Alım gücünün zayıflaması nedeniyle ‘sıkıntılı’ bir yıl geçiren mobilya sektörü, yeni zamlardan etkilenmek istemeyen alıcıların taleplerindeki artışa bağlı olarak 2024’ün son aylarında hareketli bir dönem geçirdi. Sektör dış pazarda ise rekabet avantajını korumakta zorlanıyor.

Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ile Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) Başkanı Rüştü Erikci, sektörde yaşanan gelişmeleri EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirdi.

İş pazarda yaşanan hareketliliğe değinen Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, yeni yılda fiyatların artacağını düşünen pek çok kişinin, bundan etkilenmemek için alım düşüncelerini öne çektiğini, sektörün 2024'ün son aylarında yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi. Avcı, “Özellikle 11’inci aydan sonra, özellikle 12’nci ay itibariyle mobilya üretiminde, ağırlık olarak da satışında, daha önce hiç görmediğimiz bir dönem yaşadık. İnanılmaz bir sipariş geldi. Bunun sonucunda da tam kapasite üretim ve satışla dönemi geçirdik. Şu anda da önümüzdeki 1 buçuk ay siparişlerimiz dolu. Yine tam kapasite üretime devam edeceğiz” dedi. Avcı, şöyle devam etti:

“İnsanlar sene başından itibaren mobilyaya gelecek zamlardan ötürü, bu zamlara yakalanmamak için, daha önce ertelemiş oldukları alımları gerçekleştirdiler. Bunun yanı sıra, gelecekte yapacakları alımları da öne çektiler. Fiyat artışları 2025’in hemen başı itibariyle yansıdı. Asgari ücretteki yüzde 30 artış, maliyet olarak yüzde 12 artışı beraberinde getirdi. Sadece asgari ücret artmadı, mobilyada kullanılan kumaştan metal aksamına kadar diğer maliyet kalemlerinde de fiyat artışları gerçekleşti. Çünkü onları üreten üreticilerin maliyetine de asgari ücret artışı yansıdı. Sektörde toplamda yüzde 20 civarında fiyat artışına gidildi.”

MOSİAD Başkanı Erikci: Dışarıda rekabet gücümüz azaldı

Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) Başkanı Rüştü Erikci iç pazarda alım gücünün düşüklüğünün yol açtığı piyasa daralmasının halen devam ettiğini vurgulayarak, “Türkiye genelinde pazarda geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 15 daralma olduğunu söyleyebilirim” yorumunu yaptı. Bu dönemde mobilyada çok fazla zam olmadığını ifade eden Erikci, “Sadece işçilik zammı yansıdı, bu da emek yoğun bir sektör olmasından kaynaklandı. 2024’ten 2025’e geçişte de sektörümüze yüzde 15 – 25 arasında fark yansır. Zaten geçen yıl enflasyona göre daha düşük bir zamla seyretti. Fiyatlarımız yüzde 30 civarında arttı. Bu açıdan sektör negatif bir yıl geçirdi” diye konuştu.

MOSİAD Başkanı Erikci, 2025’e yönelik öngörülerinin yine ‘sıkıntılı’ olduğunu dile getirerek, “Özellikle ihracat ayağında ciddi manada sıkıntılarımız var. Dövizdeki kur artışı, TL bazındaki fiyat artışının altında kaldığı için döviz bazında fiyatları yukarıya çıkartmak gerekiyor, onu da dış pazarlardaki rekabet ortamında yapamıyoruz. Bu durum, dış pazarlarda rekabet gücümüzü zayıflattı. Başta Irak ve Ortadoğu olmak üzere Avrupa pazarı da bundan olumsuz olarak etkilendi” diye konuştu.