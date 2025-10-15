MTB Başkanı Özdemir: “Adil ve sürdürülebilir gıda düzeni kurmak ortak sorumluluğumuzdur”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, yayınladığı mesajla ‘16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2025 Raporu’na göre, 2024’te dünya nüfusunun yüzde 8,2’sine denk gelen 673 milyon kişinin açlık yaşadığını belirten Özdemir, nüfusun yüzde 10,1’ine karşılık gelen 828 milyon insanın ise şiddetli besin güvensizliğiyle karşılaştığını aktardı. Diğer yandan 1,7 milyar kişinin aşırı kiloyla mücadele ettiğini, 900 milyon kişinin ise obezite sorunu yaşadığına dikkat çeken Özdemir, “Bugün dünya nüfusu 8,2 milyar seviyesinde. 2050’de ülkemiz nüfusunun 100 milyona, dünya nüfusunun ise 10 milyara ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla, önümüzdeki 25 yılda dünya gıda talebinde yaklaşık yüzde 60’lık artış öngörülüyor. Talebin karşılanması için yalnızca gıda arzının artırılması değil, gıda kaybı ve israfının en aza indirilmesi de büyük önem taşıyor. FAO’ya göre; hasat sonrası işleme, depolama, taşıma ve dağıtım süreçlerinde, yani ürün tarladan perakendeye ulaşıncaya kadar, üretilen gıdanın yüzde 13’ü kayboluyor. Gıda israfı ise perakende ve tüketim aşamalarında ortaya çıkıyor, toplam gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor. Bu durum, 1 milyar tonu aşkın gıdanın çöpe gitmesi anlamına geliyor” dedi.



“Gıdayı korumak, geleceği korumaktır”

Gıda sistemlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve üretimden tüketime kadar yüksek bilinçle davranılması gerektiğine işaret eden Özdemir, “Daha iyi bir gelecek için her bireyin, kurumun ve ülkenin gıdayı temel alan, çevreye duyarlı ve adil bir üretim-tüketim zinciri oluşturulmasına katkı sağlaması büyük önem taşıyor. Açlığın, yetersiz beslenmenin ve gıda güvensizliğinin en aza indirilmesi, artan gıda talebinin karşılanabilmesi için ülkeler arası iş birliğinin yanı sıra, tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Artan nüfus, değişen iklim ve sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, önümüzdeki dönem için üretimden tüketime kadar tüm gıda sisteminin her aşaması etkin biçimde planlanmalı. Sadece daha fazla gıda üretmek değil, daha adil, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir gıda düzeni kurmak, hepimizin ortak sorumluluğu. Gıdayı korumak, geleceği korumaktır” ifadelerini kullandı.