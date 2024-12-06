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MTOSB, Türkiye’ye en çok katkı sağlayan 8’inci OSB oldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde, Türkiye’ye en çok katkı sağlayan 8’inci OSB seçilen Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
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MTOSB, Türkiye’ye en çok katkı sağlayan 8’inci OSB oldu
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MERSİN/EKONOMİ

Gebze Bilişim Vadisi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün de katıldığı ödül töreni sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, her geçen gün büyüyen bir yapıyla Mersin sanayisinin lokomotifi olmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye çapında 8’inci OSB seçildikleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Sabri Tekli; bu başarıda emeği geçen sanayicileri, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile bölge müdürlüğü ekibini kutladı. Başkan Tekli, ödülü Mersin adına aldıklarını ifade etti.

Öte yandan MTOSB’de faaliyet gösteren 3 şirket de 4 farklı dalda ödül aldı. Hayat Kimya ‘OSB’lerde En Çok Satış ve İhracat Yapan Firma’, Teknopanel Çatı ‘OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma’, Teknik Masura Ambalaj ise ‘OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma’ ödülünü kazandı. Mersinli iş insanları, Türkiye’deki başarılı işletmeler arasında yer aldıkları için gurur duyduklarını aktardı.

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