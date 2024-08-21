MTSO, lise ve üniversite sınavlarında derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

MERSİN/EKONOMİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 28 No’lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sisteminde (LGS) dereceye giren öğrenciler için ‘Mersin Başarı Ödülleri’ töreni düzenlendi. Törene MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, 28 No’lu Komite Meclis Üyeleri Tamer Güner ve Ferhat Çakıl ile dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Komite Meclis Üyesi Tamer Güner, “Amacımız başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmenin yanında bu başarılı çocuklarımızın Mersin’i her zaman hatırlamasını sağlamak. Ülkemizin geleceğine imza atacak bu başarılı gençlerimizin Mersin’i unutmayarak şehirleri adına da hizmetlerde bulunmasına katkı sunmak” dedi.

“Kıvılcım olarak gidip alev topu gibi dönmenizi bekliyoruz”

Öğrenci, veli ve öğretmenleri tebrik eden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır “Sizler kendinizi geliştirirken bizler de MTSO olarak yazılım sistemleri, robot sistemleri gibi geleceğe yönelik meslek üzerinde çalışmalar yürütüp kentimizi sizlere hazırlıyoruz. Gittiğiniz şehirlerde, ülkelerde şehrinizi unutmayın. Eğitim ve ticaretin iç içe yer alıyor. Doğru eğitim, ticareti de doğru yönde etkiliyor. Dünya hızla değişirken, eğitim sisteminin de eğişimin gereklerine göre oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve hediyeleri verildi.