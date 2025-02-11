MTT Makina, ürettiği makinelerle firmaların rekabet gücünü artırıyor

MTT Makina, Kayseri OSB’deki üretim merkezinde, mobilya, çelik kapı, ağaç işleme, ahşap boyama kapı üreticileri ve kompozit reklam kaplama firmalarına ahşap işleme makineleri üretiyor. MTT Makina kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Emre Gürbüz, doğru tasarımlar, doğru çalışmalar ve doğru Ar-Ge ile 2024 yılını krizle değil pozitif bir kârla kapattıklarını belirterek, “Gelişmeleri takip edip makineleşme ve robotik sisteme geçiş noktasında çok hızlı Ar-Ge yapıyoruz. Öncelikle hitap ettiğimiz üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, onların ihtiyaçlarına yönelik üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz makinaların da verimliliğini artırma doğrultusunda sürekli çalışıyoruz” dedi. 2024 yılını saha araştırmalarına ve üreticilerle yaptıkları görüşmelerden elde edilen verilerin raporlanmasını yaparak kapattıklarını kaydeden Gürbüz, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız saha araştırmaları ve üretici görüşmeleri sonrasında rapor oluşturduk. Bu rapor doğrultusunda hem üreticilerin ihtiyaçları olan makinaların tasarımı hem de Türk makine sektörü ve bu makineleri kullanan üreticilerin dünyadaki rekabet gücünü daha da artırmaya odaklandık” diye konuştu.

“Üretici ihtiyacına göre envanter oluşturacağız”

Makine üreticileri için sürecin sadece makineyi satmakla bitmediğini ve kurulumdan kullanım eğitimleri ve teknik desteklere kadar tüm süreci devam ettirmek gerektiğinin altını çizen Gürbüz, “Müşterilerle sürecimiz satış sonrasında da devam ettiği için markamızın büyüme stratejisini daha emin adımlarla ilerletmemiz gerekiyor. Şu anda, müşterilerimize satış sonrasında da rahatlıkla ulaşabileceğimiz lokasyonlarda iş yapıyoruz. Ancak orta vadede Türkiye’nin en büyük makine firması olup, üreticilerin her türlü ihtiyacını karşılayan geniş kapsamlı bir envanter oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise bu envanteri üretim kapasitemizi de artırarak dünyanın tüm üreten ülkelerine ihraç etmek istiyoruz” dedi.

“Güvenilirlik ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz”

MTT Makine’yı tamamen kendi imkânlarıyla genç girişimci olarak hayata geçirdiğini paylaşan Gürbüz, özellikle mobilya sektörüne hitap ettiklerini ve Kayseri’nin de sektörün lider şehri olması nedeniyle avantajlı olduklarını paylaşarak, “Dünyadaki ticaret de teknoloji gibi sürekli değişiyor ve evrimleşiyor. Bizler de bu noktada tam geçiş nesli olarak kendimizi görüyor ve eski usul ticaretten esnaflıktan aldığımız yetkin tecrübeleri yeni nesil ticaretine ve üretimine katarak yükseltmeye çalışıyoruz. Bu noktada bizim MTT Makine olarak diğer firmalardan en büyük farklılığımız modern bir üretim tesisinde, geçmişten gelen esnaf samimiyetiyle ilerlememiz. Müşterilerimizi bize para kazandıran firmalar olarak değil iş ortağımız olarak görüyoruz. Bu noktada kendilerine sağladığımız teknik destek ve samimi iletişimle öncelikle güvenilirliğimizi inşa ediyoruz. Güvenilirliğimizi de sürdürülebilir büyüme ile devam ettirerek, Türkiye’ye döviz kazandıran bir makine üreticisi olacağız” ifadelerini kullandı.