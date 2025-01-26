MÜSİAD Adana’da Tekdemir güven tazeledi

ADANA/EKONOMİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi’nin 25’inci olağan genel kurulu Hiltonsa Otel’de gerçekleşti. MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir yaptığı konuşmada, “MÜSİAD’a listede olarak değil, bu ruhu taşıyarak hizmet verilir. Yeni dönemde listede olmayan her üyenin de komisyonlarda görev alarak tıpkı yönetimdelermiş gibi çalışmalarını arzu ediyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de "Bugün 84’ü ülke içinde 99’u yurt dışında toplam 180 irtibat noktası, 14 bini aşkın üyesi, 60 binden fazla işletmesi, istihdama 3 milyona yakın katkısı, gayri safi hasılamızın yüzde 20'ni sağlayan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu durum Anadolu'nun, Adanalı iş adamlarımızın bereketi, çalışması ve çabasıyla artarak devam edecek" ifadesini kullandı.

Vali Köşger: Adana ekonomisi hamleye hazırlanıyor

Vali Köşger, konuşmasında kent ekonomisine değinirken, Adana’nın hamle yapmaya hazırlandığını belirterek şunları söyledi: "Devletimiz Adana'nın stratejik konumunu öngörerek çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hızlı trenin gelmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Malumunuz Ereğli'ye kadar geldi. Ulukışla'ya doğru ilerliyor. Devamında ecdadın geçtiği Torosları bu kez de hızlı trenle geçeceğiz. Adana'dan Basra Körfezi'ne ve Bağdat'a kadar hızlı tren gidecek. Yine buradan bir otoyol çalışması devam ediyor. Adana bu yolların merkezi olacak ve 9 milyon konteyner elleçleme kapasiteli bir Adana Konteyner Limanı yapılıyor. Bu yatırımlar Adana ve ülkemizi başka bir boyuta taşıyacak."

Kıdemli MÜSİAD üyelerine plaket verildi

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ile çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurulda, MÜSİAD üyeliğinde 10, 15, 20 ve 30’uncu yılını dolduranlara plaket verildi.

MÜSİAD Adana’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ömer Tekdemir, Yunus Emre İlhan, Rıdvan Aslan, Deniz Aslan, Emrah Dinç, Metin Tümen, Zekeriya Balbay, İsameddin Bilir, Nurullah Hamidi, Bülent Çakmak, Ali Zeki Fidan, Mehmet Emin Yıldız, Mehmet Emre Çalışkan, Ali Baltu ve Abdulkadir Çelebi.