MÜSİAD Kayseri yönetiminden Bakan Özhaseki’ye ziyaret

KAYSERİ/EKONOMİ

Bakan Mehmet Özhaseki’ye makamında ziyaret gerçekleştiren Başkan Ferhat Akmermer ve beraberindeki heyet deprem bölgesi başta olmak üzere tüm çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca bakana, MÜSİAD Kayseri şubesinin yürüttüğü faaliyetler, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konularındaki projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

MÜSİAD Kayseri heyeti, MÜSİAD Genel Merkezinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MÜSİAD şube başkanlarının katılımıyla düzenlediği “2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" programına da katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın 2023 yılının ekonomik değerlendirmesi ve 2024 yılındaki beklentilerini aktardığı konuşmasının ardından Bakan Şimşek’in sunumunu dinleyerek şube üyelerinin soru, sorun ve çözüm önerileri Bakan Mehmet Şimşek’e iletildi.