NOSAB ve Mor Salkım kadına şiddete “Dur!” diyecek

EKONOMİ (BURSA) - NOSAB ve Mor Salkım Dayanışma Derneği arasında imzalanan protokolün imza törenine NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Mor Salkım Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer ile her iki kurumun yetkilileri katıldı.

Törende konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, NOSAB olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, her tür şiddet ve cinsiyete dayalı şiddetin sonlanmasını sosyal sorumluluk olarak hedeflediklerini söyledi. Başkan Gülmez; “Kadına karşı aile içi şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’de sayılı kadın dayanışma derneklerinden biri olan Mor Salkım ile iş birliği gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi. İmzalanan iş birliği anlaşmasıyla toplumsal dönüşüm hedefi yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Erol Gülmez, “NOSAB bünyesinde şiddet gören kadınlara destek eli uzatma konusunda Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Eğitimler ve etkinliklerle cinsiyet eşitliği konusuna vurgu yaparak kadına şiddeti engelleme konusunda farkındalık oluşturacağız” diye konuştu.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler ise kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinde özel sektör ile iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Üzümcüler, sözlerine “Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği olarak, 2012 yılından bu yana şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların güçlenmesi için faaliyet gösteriyoruz. Mor Salkım, özel sektör kuruluşları ve yerel yönetimlerin yanı sıra kamu kurumlarının da önemli paydaşları arasında yer alıyor. 7/24 şiddet hattımızla birlikte ‘Şiddeti Frenliyoruz’ ve ‘Erkek Diliyle Şiddeti Konuşuyoruz’ gibi projelerle erkekleri de şiddetle mücadeleye dahil ediyoruz” şeklinde devam etti.