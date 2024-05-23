Onaylift Asansör Fuarına damga vurdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya’nın asansör sektöründeki önemli markalarından Onaylift Asansör, 22 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açan ve 25 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olan Elevex Konya 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı’na damga vurdu. Kalitesi ve uluslararası arenadaki marka değeriyle fuardaki ziyaretçilerin ilgi odağı olan Onaylift Asansör, standında misafirlere etliekmek ikram ederek şehrin tanıtımına sağladığı katkıyla da takdir topladı.

Asansör sektöründe Konya’nın önemli markası olan Onaylift Asansör, Elevex Konya 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı’ndaki yerini aldı. 2015 yılında kurulan, genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla kısa sürede sektördeki önemli bir marka haline gelen Onaylift Asansör, adeta fuarın gözdesi oldu.

Onaylift Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İmamoğlu yaptığı açıklamada, Onaylift Asansör’ün 2016 yılında kurulmuş olmasına rağmen yaptığı yatırımlarla büyüme trendini başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Sektörde emin adımlarla ilerleyerek önemli bir marka haline geldiklerinin altını çizen İmamoğlu; “Modesa Sanayi Sitesi’nde başlayan serüvenimiz 2. Organize Sanayi’ye sonrasında da 5. Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Şuan 20 bin metrekarelik üretim alanında 200’e yakın çalışanımızla 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Hedef Avrupa pazarı

Onaylift Asansör’ün ihracatı artırma noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten İmamoğlu, şunları kaydetti; “Ortadoğu, Rusya, Ukrayna, Dubai, Katar gibi ülkelerde tercih edilen bir marka haline geldik. İhracatımızı artırmak için uluslararası fuarlara yoğun katılım sağlıyoruz. Kazakistan ve Cezayir fuarlarının ardından şuan Konya fuarındayız. Eylül ayında Dubai’de, Kasım ayında ise Moskova’da düzenlenecek olan fuarlarda da yerimizi alacağız. Dolayısı ile tüm fuarları yakından takip ediyoruz. İhracatta bundan sonraki hedefimiz Avrupa pazarı olacak.”

Şehrin tanıtımına da katkı sağladı

Onaylift Asansör, fuarda bir ilke imza atarak standa gelen ziyaretçilere Konya’nın önemli lezzeti etliekmek ikramında bulundu. “Şehrimizin tanıtımına da katkı sağlıyoruz” diyen İmamoğlu; “Konya’da bir ilke imza attık ev fuarımızda Konya’mızın markası etliekmeğimizi standımızda misafirlerimize, fuardaki ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Fuar boyuna etliekmek ikramımız sürecek. Yurt içinden ve yurtdışından fuar için Konya’ya gelen misafirlerimize Konya’mızın lezzetlerini de tanıtmış oluyor. Dolayısı ile sadece kendi firmamızı değil şehrimizi de tanıtmış oluyoruz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.