ÖNEM Projesi'nin galası yapıldı

ÖNEM projesi kapsamında tanımlanan dezavantajlardan birine haiz ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla Vali Seddar Yavuz’un başlattığı ve 2020 yılında itibaren Kocaeli’de gerçekleştirmeye devam ettiği ÖNEM Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ve programlar ile daha fazla çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilgili kurum müdürleri, hamiler ve öğrenciler katıldı.

“Ulaşamadığımız her insan her bir çocuk bizim için kayıptır”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Hepimizin en kıymetli varlığı, gözbebeği evlatlarımızdır. Bizler kendimiz için birçok fedakarlıkları, zorlukları göze alır ama söz konusu evlatlarımız olduğu zaman yüreğimiz titrer, burnumuzun direği sızlar ve kendimiz için lüks gördüğümüz bir çok şeyi evladımız için de yerine getirirken çok daha büyük fedakarlıklara katlanarak onları mutlu etmek isteriz. Elbette hayat herkes için aynı şartları sunmuyor. Örneğin herkes anne ve babası ile büyümüyor, kimisi daha anne karnındayken babasını kaybediyor ya da doğum esnasında veya sonrasında annesini bir daha asla göremiyor ya da hepimiz aynı ekonomik sosyal ve kültürel çevrelerde doğmuyoruz. Dolayısıyla hayatın getirdiği birçok engelle mücadele etme durumundayız ve bu mücadelede elbette evlatlarımızı yalnız bırakamayız. Her daim söylediğimiz bir şey var; ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır, dahası ailenin çocukları sadece ailenin çocukları olarak nitelendirilemez. Biz 85 milyon aileyiz, Biz Türk Milletiyiz. Öyleyse etrafımızda bir evladımız varsa onun yardımına koşmak, onu hayata hazırlamak, daha iyi insan daha donanımlı bir birey olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu yüzden Türk kültür ve medeniyetini bir sözle ifade et deseler “Sevgi Medeniyeti” adını koyarım. Koşulsuz severiz biz” dedi.

ÖNEM Projesinin ısrarla takipçisi olmaya devam edeceğiz

Türk Milletinin asla menfaat ve çıkarla hareket etmediğini aksine hak, hukuk ve adaleti savunarak bugünlere gelindiğini vurgulayarak Türk kültür ve medeniyetini daha iyi içselleştirmeye ve sözden çok da bunu davranış haline getirmeye ve yeni nesillere aktarmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Vali Yavuz: “Zengin olmanız, bilim ve teknolojide ileri gitmeniz sizin haklı olduğunuzu, iyi olduğunuzu asla göstermez. Ahlaklı olmak, erdemli olmak, haktan ve hukuktan yana olmak bizim şiarımızdır. Medeniyet değerlerimizden uzaklaşırsak o zaman başkalarına benzemeye başlarız. Sadece kişisel çıkarlarımızı maksimize ederek, toplumu ve diğer toplumsal kesimleri göz ardı etmeye başlarız. O yüzden kabullerimiz bizim için fevkalade önemlidir. Çünkü kabullerimiz bizim davranışlarımızı belirler. Eğer davranışlarımızda bir yanlış varsa kabullerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Batılı gibi olmaya değil biz gibi olmaya tekrar dönmemiz gerekir. Biz Batılılaşmak istemiyoruz, çağdaşlaşmak istiyoruz; bilim, sanayi ve teknoloji ile buluşmak istiyoruz. Yani medeniyetimizi değiştirmek istemiyoruz.” dedi ve felsefi altyapıyla geleceğe hazırlanan her bir gencin elinden sımsıkı tutmayı hedefleyen ve bugüne kadar da binlerce çocuğun hayatında olumlu değişiklikler meydana getiren ÖNEM Projesini ısrarla takipçisi olduklarını ifade etti.

Huzurlu bir toplum oluşturmanın sosyal maliyeti olabilecek her türlü sorunlar ile en erken zamanda yüzleşmek ve buna el uzatmaktan geçtiğini de bir kez daha hatırlatan ve huzur yoksa zenginliğin bir anlamının olmadığını söyleyen Vali Yavuz, “Biz istiyoruz ki çocuklarımızı sevgi ve şefkat ile donatalım. Hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin. Bilsin ki öğretmeni var, belediye başkanı var, kaymakamı var, valisi var, iş adamı var, STK temsilcileri var. Kısacası toplumsal dayanışma içerisinde sorunlarına çare bulabilecekleri bir alan var. İşte biz bu projeyi uzun yıllardır ısrarla yürütüyoruz. Eşim ve benim biyolojik olarak sahip olduğumuz dört çocuğumuzun yanında altı tane daha hamisi olduğumuz evladımız var. Bu çocuklarımızla zaman geçirmeye, irtibatta olmaya, ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Hamilere ve öğretmenlere teşekkür

Vali Yavuz, ÖNEM projesinde ilçe kaymakamlarımızdan belediye başkanlarımıza, kurum müdürlerimizden iş dünyası dahil Sivil Toplum Kuruluşlarına birçok insanın emeğinin olduğunu belirterek şu sözleri ekledi: “ÖNEM projemizin fikri bana ait olsa da bu proje sizin projenizdir. Dolayısıyla bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hamilerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de öğretmenlerimize yapmak istiyorum. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil bir hayat biçimidir. Ömrü milletimize vakfetmektir. Öğretmenlik, 40 dakikalık bir meslek değil ömür boyu çıkarılamayacak üzerinize yapışan onurlu, haysiyetli bir iştir ve o kadar da sorumluluğu ağırdır. O yüzden bütün öğretmenlerimizi huzurlarınızda tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehir, iyiliği, başarıyı, fedakarlığı alkışladıkça, her iyi işin peşinden koştukça iyiliğin daha da çoğalacağına gönülden inanıyorum.”

“Çocuklarımızın elinden tutalım”

Sosyal medya ve dijital dünyanın bizleri gerçek dünyadan kopardığına vurgu yapan ve gerçek gündemin sevgi ve çok çalışmak olması gerektiğini belirten Vali Yavuz: “Hamilerimize ve hami sayımıza bir daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfen bir çocuğumuzun elinden tutun. Bu çok zor olmasa gerek. Şikâyet ederek bir sorunun çözülemeyeceğini hepimiz bilelim. Şikâyet ederek sorun çözülseydi şikâyet edenler alkışlanırdı ama bilin ki sessiz sedasız sokaklarda, köşelerde bu ülkede emek veren insanlar var. Her ne kadar şikâyet edenin sesi çok yüksek çıksa da emek verenler dua alır. Biz de emek verenlerden ve dua alanlardan olalım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.” dedi. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendi daha sonra fuaye alanındaki öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.