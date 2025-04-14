Osmangazi, Tarihi İpek Yolu Aksı ile turizmde cazibeyi artıracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tarihi dokusu yoğun bir ilçe olan Osmangazi’nin turizm pastasından daha çok pay alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirecekleri Tarihi İpek Yolu Aksı projesi ile kent turizmine değer katacaklarını kaydetti. Başkan Aydın, “500 bin metrekarelik alana sahip olan Hisar bölgesi, Bursa’nın kalbi konumunda. Bursa’da turistler ortalama 1,8 gün konaklıyor. Bu konaklama süresini arttırmamız gerekiyor. Bütün dünya, ‘eski şehir’ dediğimiz bölgelerde tarihini, kültürünü, gastronomisini gelen turistlere sunuyor. Biz de, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nden başlayarak, Kayhan Çarşısı, Açık Çarşı, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı boyunca devam eden, Ulucami, Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini içine alarak Kavaklı Caddesi boyunca devam eden ve Üftade Türbesi, Alaattin Camii, Filiboz Mescidi, Arkeopark’ı kapsayacak şekilde Turgut Yılmazipek Fabrikası’nda son bulan Tarihi İpek Yolu Aksı projesi ile kentimizin turizmine hareketlilik katmak istiyoruz” dedi.

Projenin önemli bir ayağını da Turgut Yılmazipek (Romangal) İpek Fabrikası’nın oluşturduğunu dile getiren Aydın, binanın kültür, sanat ve etkinlik alanı olarak planlandığını söyledi. Devam eden Hisarönü Meydan Kentsel Tasarım Projesi ve Sur Restorasyonu kapsamında Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan son 6 binanın yıkımını da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aydın, projenin Tarihi Kentler Birliği’nden ödül aldığını da hatırlattı.

Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak

Bursa’nın depremselliğine dikkati çeken Erkan Aydın, içerisinde deprem simülasyon merkezi, enkaz eğitim alanı, afet lojistik merkezi, yangın eğitim simülatörü alanı, ilk yardım merkezi, enkaz koridoru eğitim alanı, kuru gıda stoku alanı gibi bölümler yer alan bir Afet Koordinasyon Merkezi kuracaklarını da bildirdi.