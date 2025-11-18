Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv sektörünün öncü isimlerinden Vaden Otomotiv, dünyanın iki büyük fuarında dikkat çekti. Şirket, ABD’de düzenlenen AAPEX Las Vegas 2025 ile Meksika’daki ExpoTransporte 2025’te sektördeki en son yeniliklerini ve güçlü mühendislik çözümlerini ziyaretçilere tanıttı.

Vaden Otomotiv, AAPEX Las Vegas 2025’te global pazardaki konumunu pekiştirirken, standına gösterilen yoğun ilgi ve kurulan değerli iş bağlantılarıyla global hedeflerini daha ileriye taşıdı. Mexico ExpoTransporte 2025’te ise şirket, üç gün boyunca yoğun ziyaretçi ilgisi ve yeni iş birlikleriyle ön plana çıktı.

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, fuarlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Her iki fuar da bizim için son derece verimli geçti. Sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek, ürünlerimizi ve inovatif çözümlerimizi doğrudan tanıtmak açısından büyük bir fırsat oldu. Standımızı ziyaret eden tüm iş ortaklarımıza ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vaden’in, çözüm odaklı yaklaşımı ve kaliteli ürün portföyü ile otomotiv sektöründe hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir marka olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Semih Acar, “Fuarlar boyunca aldığımız geri bildirimler, sektörün beklentilerini anlamamız ve geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemiz açısından çok kıymetliydi. Önümüzdeki dönemde de global arenada büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.