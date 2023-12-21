OTSO Başkanı Aksoy uyardı: Zor bir yıl bizi bekliyor

Eray ŞEN/OSMANİYE

EKONOMİ Osmaniye Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a açıklamalarda bulunan Aksoy, enflasyonun düşürülmesine yönelik sıkı para politikalarının sonucunda ekonominin daralmasını beklediklerini, ayrıca deprem mağduru iller arasındaki Osmaniye’de işletmelerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini anlattı.

Genel ekonomik tabloyu değerlendiren Aksoy, “Ekonominin daraltılarak enflasyonun düşürülmesine yönelik politika, artık yavaş yavaş hissediliyor. Bu politikanın sonucu olarak iç pazar daha da daralacak anlama geliyor. Osmaniye gibi illerde zor bir dönem yaşanacak, zor bir yıl bizi bekliyor. Bunu ben üyelerimize de ifade ediyorum, ‘ekonomi 2024’te daralacak, önleminizi ona göre alın’ diyorum” ifadesini kullandı.

Depremin Osmaniye’yi birçok yönden etkilediğine dikkat çeken Aksoy, binin üzerinde işyeri, 10 bin bağımsız bina, yaklaşık 30-40 bin dairenin deprem nedeniyle sorun yaşadığını aktardı. OTSO Başkanı, “Şehirde binin üzerinde can kaybı var. OSB ve küçük sanayi sitemizde hasar yok ama oralarda da iş gücü kayıpları yaşadık” dedi.

“Mücbir sebepten çıkarılmamızı doğru bulmuyoruz”

Deprem sürecinde Osmaniye’nin mücbir sebepten çıkarılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Aksoy, şöyle devam etti: “Nüfusa oranladığınızda Hatay, Kahramanmaraş gibi değil ama yine de önemli kayıplar var. Osmaniye o iller kadar ağır etkilenmedi depremden ama ticaretinin büyük bölümü o iller ile yapıldığı için ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Küçük esnafımız çok zor durumda. Dükkanı yıkılanlar var. Sağ olsun devletimiz konteynır çarşı yaptı ama ürünleri gitti, yeni ürün alacak gücü yok. Sadece dükkan ile olmuyor. Müşterisi gitti, psikolojisi gitti. Bu şartlarda beş il ile bizi ayrı tutmaları çok sıkıntılı oldu. Osmaniye’nin mücbir sebep kapsamına alınması gerekiyor. Depremin diğer bir yansıması da şuydu; Hatay ve Kahramanmaraş bizim en fazla ticaret yaptığımız illerdi. Osmaniye’de oralardan alacağı olan birçok sektör var. Bir de bu açıdan kayıplar oldu.”

“Deprem illerinde maliyet unsurları vergiden arındırılmalı”

Deprem illerindeki sorunların çözümüne yönelik öneride bulunan Aksoy, “Geçici süre de olsa deprem bölgesi için vergilerde pozitif ayrımcılık yapılmalı, işçilik maliyeti ve diğer maliyet unsurları vergilerden arındırılmalı. Bu konuları bakanlarımıza, yetkililere ifade ettik, sonuçlarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Adı cazibe merkezi ama yatırım için cazip değil”

Osmaniye’nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin deprem sonrası cazibe merkezi ilan edilerek bazı indirim ve teşvikler uygulandığını hatırlatan Aksoy, “Bunun il genelinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü inanın oralara yatırımcı gitmez. Hasanbeyli küçük bir ilçemiz. Bahçe de küçük bir ilçe. Arazi olarak da eğimli bölgeler. Buraların ismi cazibe merkezi ama sanayi yatırımları için çok da cazip değil. Konuyu Sanayi Bakanımıza da söyledik. Yerinde inceleme yapacaklarını söylediler. Bu konu düzeltilirse, uygulama tüm ili kapsarsa, ekonomiye katkı sunar” dedi.

Osmaniye’de son iki yılın dış ticaret rakamları

Toplam İhracat ($) Toplam İthalat ($)