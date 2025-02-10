Oylum, ihracatını yüzde 50’nin üzerine çıkaracak

Uzun yıllardır Türkiye’deki bir çok ulusal zincirde ürünlerini tüketicileri ile buluşturan Oylum, satışlarının önemli bir kısmını da yurt dışı pazarlardan elde ediyor. Özellikle Orta Doğu, Amerika ve Avrupa pazarında iş birliklerini daha da geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdüren şirket düzenli olarak yurt dışı fuar katılımları ile müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda ihracat rakamlarını düzenli olarak artıran Oylum, 2022 yılında İstanbul’da ihracat ofisi de açtı. Ayrıca Oylum 2024 yılında yaklaşık 5.000.000 dolar tutarındaki yatırımla Kayseri Serbest Bölge’deki 22 bin 322 metrekare alanda 16 bin 200 metrekarelik kapalı alan inşaatını tamamladı. 2025 yılı içerisinde ilk etapta 2.000.000 dolar tutarında makine yatırımı yapmayı planladıklarını ifade eden Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürü Yener Büyüknalbant, “Genişleyen satış kadrosu, yurtdışı fuarları ve yeni yatırımlarımız sayesinde önümüzdeki yıllarda ihracatın toplam satışlar içindeki oranının yüzde 50’ye ulaşmasını hedefliyoruz. 2024 yılını oldukça başarılı bir şekilde tamamladık. Hem Türkiye’de hem de global piyasalardaki yavaşlığa rağmen ciromuzu artırdık, yeni istihdam yarattık. Kayseri Serbest Bölge yatırımının tamamlanması ile de ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam edecek”

Yeni ürün geliştirmek için sürdürdükleri Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili de bilgiler veren Yener Büyüknalbant, “Kullandığımız hammaddelerde alternatif ve organik ürünlerin kullanımı için çalışıyoruz. Bünyemizdeki 10’u geçkin mühendis ve teknisyen kadromuz ile deneme faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında en son 2022 yılında tamamlanan yatırım ile grup olarak güneş enerjisi santrali gücümüzü 3 bin 300 kWp’e çıkardık. Bu sayede üretimde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin yarısını kendimiz üretir hale geldik. 2025 yılında da ilave 3 bin kWp yatırımla ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Oylum’un hem yurtiçinde hem de özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarında kuvvetli marka bilinirliği ve güvenli bir tedarikçi olmasının avantajlarını gördüklerini paylaşan Büyüknalbant, “Sektördeki çok büyük oyunculardan sonraki kategoride önemli yer edinmiş durumdayız. Pazar payımız da gün geçtikçe artıyor. FSSC 22000, ISO 9001 ve BRCGS gibi uluslararsı kalite belgelerine sahip ve tam otomatik üretim hattı ile sektörde öne çıkan Oylum, Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş bir çok pazardaki önemli markaların da üreticisi konumunda yer alıyor” şeklinde konuştu.

Serbest Bölge yatırımı tamamlandı

Kayseri OSB’de 15 bin 500 metrekarelik tesisinde faaliyetlerini sürdüren Oylum’un ürün gruplarını bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kaplamalı gofret, küp gofret, marşmellovlu bisküvi ve sürülebilir fındık kreması oluşturuyor. 18 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi ile tam otomatik üretim hatlarında üretim yapıyor. 2023 yılında başladığı Kayseri Serbest Bölge’deki 16 bin 200 metrekarelik kapalı alan yatırımını tamamlamış durumda. Makine yatırımlarının da tamamlanması ve tesisin faaliyete geçmesiyle orta vadede ihracatın toplam satıştaki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.