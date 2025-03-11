Özelsin Koleji Gebze’de kaliteli eğitimin adresi

Kocaeli

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eğitim veren Özelsin Koleji, sunduğu kaliteli eğitimi ve güçlü altyapısıyla öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda geleceğe hazırlıyor. Özelsin Koleji Genel Müdürü Yavuz Selim Uzun, modern ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle öğrencilerine eğitim verdiklerini söyledi. Eğitimin her kademesinde öğrenci yetiştirdiklerini dile getiren Uzun, Özelsin anaokulu, Özelsin ilkokulu, Özelsin ortaokulu, Özelsin Fen ve Teknoloji Lisesi, Deva Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Devam akşam lisesi ve Latife Hanım Anaokulu ile hizmet verdiklerini söyledi.

Atölyelerde öğrencilerin yetenekleri ortaya çıkıyor

Yavuz Selim Uzun, kolej bünyesinde bulunan resim, drama, ahşap, bilgisayar, müzik, bilim, robotik kodlama, gastronomi ve mindlab atölyeleriyle öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesini sağladıklarını söyledi. Uzun, “Global School Programı” ile öğrencilerine küresel farkındalık, 21. Yüzyıl becerileri, proje tabanlı öğrenme, kültürel zenginlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri sunduklarını ve öğrencilerinin küresel dünya vatandaşı olmasını hedef edindiklerini dile getirdi.

Dil yeterliliği Pearson Benchmark English Test ile ölçülüyor

Özelsin Koleji Genel Müdürü Yavuz Selim Uzun, Pearson Benchmark English Test ile öğrencilerinin dil becerilerini etkili bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Uzun, “Öğrencilerin dil yeterliliklerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçmeyi hedef edinen bu sınav ile hem öğretmenler hem de eğitim kurumu için kapsamlı geri bildirim fırsatı sunuyor” dedi.

After School öğrencilerin özgüvenli olmasını sağlıyor

After School ile öğrencilerine okul sonrası kurs hizmeti verdiklerini söyleyen Yavuz Selim Uzun, öğrencilerinin sportif, sanatsal ve sosyal alanlarda özgüvenli bireyler olmasını hedef edindiklerini söyledi. Kolej, basketbol, futsal, voleybol, jimnastik, yüzme, keman, piyano, gitar, satranç, speaking club ve ÜPO(üstün potansiyelli çocuklar) kurslarını aktif olarak veriyor.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyelerine iftar yemeği

Özelsin Koleji, 8 mart Dünya Kadınlar gününde Gebze Gazeteciler Cemiyeti(GGC) üyelerini unutmadı. Özelsin Koleji, düzenlediği iftar yemeği programı ile Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ağırladı. İftar yemeğinden sonra Özelsin Koleji müzik öğretmenleri basın mensuplarına mini bir konser verdi.