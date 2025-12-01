Özgen İzmiroğlu’nun adını yaşatan kültür ve teknoloji merkezi hizmete girdi

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Manisa’nın Demirci ilçesinde hayırsever iş insanı Makina Yüksek Mühendisi merhum Özgen İzmiroğlu ve Türkiye’nin köklü endüstriyel ambalaj üreticilerinden İzvar Ambalaj A.Ş. tarafından merhum öğretmenler Sulhiye ve Fahrettin İzmiroğlu anısına yaptırılan “Özgen İzmiroğlu Kültür, Bilim ve Teknoloji Merkezi” düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ağustos ayında vefat eden Özgen İzmiroğlu’nun adını yaşatan merkez, hem mimarisi hem de içerdiği eğitim ve kültür alanlarıyla ilçeye yeni bir değer kazandırdı.

Yaklaşık 4 bin metrekare alanda inşa edilen merkez; kütüphane, gözlemevi, dijital eğitsel yapım stüdyosu, etkinlik salonu, yönetim birimleri, açık bahçeler ve mola kafe gibi pek çok bölümden oluşuyor. Proje, hem Demirci halkının hem de bölgedeki üniversite öğrencilerinin kullanımına açık bir öğrenme ve üretim alanı olarak tasarlandı.

Öğretmenler Günü’nde anlamlı açılış

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilen açılışa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İzvar Ambalaj A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, kurum temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez, özellikle Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi öğrencileri için önemli bir araştırma ve uygulama altyapısı sunarken, Demirci İlçesi’nin kültür, bilim ve teknolojiye erişimini güçlendiren sürdürülebilir bir toplumsal değer projesi niteliği taşıyor.

“Babam, memleketine kalıcı bir eser bırakmak için bu yatırımı üstlendi”

Babasının projeye büyük önem verdiğini belirten Merhum Özgen İzmiroğlu’nun oğlu Alpar İzmiroğlu, “Ailemiz için büyük bir gurur yaşıyoruz. Babam bu açılışa katılmayı çok istiyordu ancak geçtiğimiz ağustos ayında vefat ettiği için burada olamadı. İnşaat sürecini birlikte takip ettik. Babam hem anne ve babasına vefa göstermek hem de memleketine kalıcı bir eser bırakmak için bu yatırımı üstlendi. Binanın mimarisinde Selçuklu sekizgen yıldız deseninin kullanılmasını özellikle istemişti. Türk kültürünü temsil eden bu güçlü simge, hem binanın cam kubbesine hem de iç mekân detaylarına işlendi. Bu yatırım sadece bir bina değil; emeğin, merhametin ve eğitime duyulan güvenin somut bir yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“Bu eseri yaşatacağımıza söz veriyorum”

Merkezin ilçeye büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara,“Özgen İzmiroğlu memleketini seven biriydi. Bu yatırım, Demirci İlçesi’nin öğrencilerine ve üniversite gençliğine ışık olacak. Eser yapmak kadar yaşatmak da çok önemli. Aileye söz veriyorum, bu eseri yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu merkez bir sadaka-i cariyedir”

merkezin eğitim ve toplumsal gelişim açısından uzun yıllar değer üreteceğinin altını çizen MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, “Bu tür yapılar sadaka-i cariyedir; ayakta durdukça hayrı devam eder. Merkezin adında Bilim, Kültür ve Teknoloji vurgusu var. Bu, memlekete duyulan vefanın göstergesidir. Gençlere yapılan her yatırım toplum için bir kazançtır” diye konuştu.