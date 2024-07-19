PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu: Gerçekler konuşulmalı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, katıldığı bir televizyon programında seçim çalışmaları adı altında diğer adaylar tarafından ortaya atılan asılsız iddialara belgelerle cevap verdi. Öncelikle 27 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Erkoyuncu, “Seçimimizin kurumumuza, çiftçimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara da çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Önümüzde yapacak birçok iş varken seçim olacak söylemleri bizi yoracaktı”

Açıklamalarının başında ‘Baskın erken seçim’ söylemlerine cevap veren Başkan Erkoyuncu, kamuoyunda sıklıkla dolaşan söylemlerden dolayı seçim kararı aldıklarını belirtti. Yakın zamana kadar herhangi bir seçim kararı olmadığının bilgisini de paylaşan Başkan Erkoyuncu, “ Recep Bey’in döneminde özellikle 1999-2021 yılları arası, 22 yıllık dönemde 8 kere seçimli genel kurul oldu. Bunların her biri normalde 4 yılda bir yapılırdı. Ama ilk 5 genel kurul 3 yılda hatta bir tanesi 2 yılda yapıldı. Son 2 genel kurul Recep Bey’in “Adaylık düşünmedim” dediği dönemde 4 yılda oldu. Dolayısıyla hem adaylar üzerinde hem de kamuoyu üzerinde seçimin 3 yılda olacağı algısı mevcuttu. Son 2 aydır kamuoyunda “Seçim olacak, adaylar çıktı, çalışmaları başlattılar” söylemleri dolanmaya başladı. Biz konuyla ilgili tek bir cümle bile etmedik. Çünkü bizim hakikaten seçim düşüncemiz yoktu. Biz dev bir kurumuz ve önümüzde yapmamız gereken birçok iş var. Biz bunlarla uğraşırken bir taraftan da seçim dedikodusu yapılması bizleri rahatsız etti. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu geçtiğimiz pazartesi günü seçim kararını aldık. Bu gürültü işimizi yapmamıza mani olacak, en azından seçimi yapalım ve çözmemiz gereken işlerimize odaklanalım istedik” diye konuştu.

“Panplast iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Bir adayın Panplast Damla Sulama Sistemleri fabrikası ile ilgili sevkiyatın düştüğü, üretimin azaltıldığı ve işçilerin çıkarıldığı iddiasını belgelerle çürüten Başkan Erkoyuncu, “Kamuoyunda meydanlarda hep söyledim. Bu iddialara belgelerle cevap vereceğim dedim. Elimdeki tüm belgeler kurumun arşivinden alınma. Bu söylediğim rakamları herkes not alabilir ve istediği zaman kurumdan bunların çok rahatlıkla teyidini alabilir. 2019 yılında yağmurlama borusu üretim miktarı 7 milyon metre, günlük sevkiyat ortalaması 9 tır ve çalışan sayısı 332 iken bu rakamlar bizim göreve geldiğimiz günden itibaren giderek artmıştır. 2020 yılında yağmurlama borusu üretim miktarı 9 milyon metre, günlük sevkiyat ortalaması 11 tır ve çalışan sayısı 319’dur. 2021 yılında yağmurlama borusu üretim miktarı 12 milyon metre, günlük sevkiyat ortalaması 13 tır ve çalışan sayısı 313’tür. 2022 yılında yağmurlama borusu üretim miktarı 9 milyon 500 bin metre, günlük sevkiyat ortalaması 11 tır ve çalışan sayısı 303’tür. 2023 yılında yağmurlama borusu üretim miktarı 12 milyon 500 bin metre, günlük sevkiyat ortalaması 12 tır ve çalışan sayısı 321’dir. 2024 yılına geldiğimizde ise yağmurlama borusu üretim miktarı 10 milyon metre, günlük sevkiyat ortalaması 11 tır ve çalışan sayısı 321’dir. “Günlük 40- 50 tır sevkiyat yapılıyordu, bu 5 tıra düştü” iddiaları doğru değildir. Günlük 40-50 tırlık yükleme kapasitesi ne Forkliftte var ne de öyle bir yükleme imkanımız var. Dolayısıyla Panplast ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“Son 3 yıllık dönemde şeker üretimi arttı”

Son 3 yıllık pancar ekimi ve üretim bilgisini de paylaşan Başkan Erkoyuncu, “Son 3 yıllık pancar ekimi ve şeker üretimine baktığımız zaman 2021-22 yılında 3 milyon 88 bin pancar, 4 bin ton da şeker üretilmiş. 2022-23 kampanyasında bu rakam 3 milyon 579 bin tona çıkmış, üretim ise 497 bin tona çıkmış. 2023-24 kampanya döneminde ise 3 milyon 808 bin ton ile pancar tarihi rekorunu kırmış. Şekerde ise durum 513 bin 500 tondur. Burada bir sorun olduğu aşikar. Nedir? Pancar artmış ama şeker aynı oranda artmamış. Niye? İklim değişikliğinden kaynaklı olarak maalesef pancarlarda bozulma var. Bugün 11 tane drone almışız. 11'ine de termometre takmışız. Bütün pancar silolarının ısılarını ölçmüşüz. Yanmaya 5 kala olan silolara hemen müdahale ettik fakat buna rağmen şeker kaybımız çok fazla. Pancar bozulmalarının önüne geçebilmek adına çalışmalarımıza başladık. Kapasite artırım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.

“NBŞ ile ilgili haksız söylem var”

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) ile mücadele noktasında yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Erkoyuncu, konuyu yakından takip ettiklerini ve merdiven altı üretimlerin denetlenmesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan ricada bulunduklarının altını çizdi. Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında, “İddiaya göre, NBŞ’nin 2 buçuğa düştüğü söylenmiş. Şu anda da NBŞ 2 buçuk. Onların Şeker Üst Kurulu olduğu dönemde %10'du. %5 de Bakanlar Kurulu kararıyla artı ya da eksi olabilirdi. Ama ne hikmetse hep %15 oldu. Sonradan bu rakam 2 buçuğa kadar düştü. Ama bugün asıl sorun kayıt dışı ya da merdiven altı olarak tabir edilen NBŞ üretimidir. Yaklaşık 20 gün önce Sayın bakanımızla bunları konuştuk. Konuyla ilgili çok sıkı bir tedbir alınması adına kendisine ricada bulunduk. Her yere müfettiş gönderdiler. Bizim NBŞ ile mücadele etmediğimiz söylemi haksız bir söylemdir” şeklinde konuştu.

“Su konusunda sayın bakanımızla istişare halindeyiz”

“Sayın aday sudan bahsetmiş, bizim bu konuda yetersiz ve duyarsız olduğumuzu söylemiş” diyen Başkan Erkoyuncu, su sorununun uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti. Başkan Erkoyuncu tasarruflu su kullanımına dikkat çekerken konuyu bakanlık, DSİ ve sulama birlikleri ile derinlemesine değerlendiklerini aktardı. Başkan Erkoyuncu, “Beyşehir’i besleyen dereler yeterli yağış alamadığı için bölgemize de su gelmiyor. Eskiden Beyşehir, Seydişehir dağlarına birkaç metre kar yağıyordu. Son yıllarda bu birkaç santime düştü. Dolayısıyla bizim bölgemize artık su gelmiyor. Çumra'da Çarşamba çayı geçmişte 365 gün akardı. Geçen yıl kanala bir damla su gelmedi. Hatta söz konusu bölgede obruk oluştu. Oluşan obruk Karapınar’da oluşan obruklardan değil. Kanalın kurumasından kaynaklı oluşan bir obruk. Dolayısıyla gün geçtikçe suyu kaybediyoruz. Konuyla ilgili ziraat odası başkanlarımızla Sayın bakanımıza gittik ve Konya Ovası’nın su sorununu anlattık. Mavi Tünel projesini de yine detaylı bir şekilde ele aldık. Yanımıza DSİ genel müdürünü aradı. Hakikaten Sayın bakanımız bu konuda çok duyarlı. Yine Konya Şeker ve üniversitemiz iş birliğinde gerçekleştirilen iklim değişikliği ve su ile ilgili bir çalıştay yaptık. Orada da DSİ genel müdürüne konuyu tekrar anlattık. Konya DSİ bölge müdürü ile en az 3 kere görüştüm. Bütün bunlar su sorununu çözer mi? Çözmez. Ne kadar büyük olursa olsun bir sivil toplum kuruluşu tek başına kamuoyu desteği, çiftçi desteği, gücü olmadan bu işleri beceremez. Gerekli dosyalarımızı sunduk. Ben iyi şeyler olacağına inanıyorum. Bu konuda devlet çok iddialı. Çünkü dev borular döşediler. Fakat yine söylüyorum, bizim tek çaremiz suyu tasarruflu kullanmak ve dış havzalardan Konya Ovası havzasına su transferini gerçekleştirmek. Gerçekler konuşulmalı. 20-30 yıl sonrasına dair hayaller konuşulmamalı” ifadelerine yer verdi.