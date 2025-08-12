Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Pastavilla, Mersin’deki tesislerden çıkan ürünlerinin yüzde 55’ini başta Kanada, Amerika, Avustralya, Çin, Güney Afrika, Avrupa ve Rusya olmak üzere geniş bir coğrafyada bulunan 100’e yakın ülkeye ihraç etmeyi sürdürüyor. Marka, yeni dönemde pazar taleplerinden hareketle inovatif ürünler geliştirip uluslararası arenadaki gücüne güç katmak istiyor. Hem tonaj bazında hem de ürün gamı anlamında gelişim hedeflediklerini belirten Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Yüksek teknolojiye sahip yeni üretim hatlarıyla artan talebi karşılayıp ihracat hacmimizi büyütmek adına, saatte 6 ton makarna üreten dünyanın en büyük hattını kurarak kapasitemizi yüzde 40 artırdık. Yüksek hızda ve üstün kalite standartlarında üretim yapacak bu hat, uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artıracak. Bu yatırım Pastavilla’nın sektördeki öncülüğünü ve yenilikçi ruhunu kanıtlıyor” dedi.



Pazar hâkimiyeti 2’nci kez Qudal madalyası getirdi

Türkiye’deki premium segment makarna tüketicilerinin kalite ve lezzete büyük önem verdiğini vurgulayan Dilara Arslan, beklentileri yüksek kaliteli hammadde ve son teknoloji üretimle karşıladıklarını söyledi. Serie Speciale’deki ürünlerin bu şekilde ortaya çıktığını aktaran Arslan, “Özel yüzeyi sayesinde sosları çok iyi tutan bronz kalıp makarnalarımız, kendiliğinden 4 porsiyona ayrılmış porsiyon spagettimiz ve piyasadaki diğer glütensiz ürünlerin aksine bildiğiniz makarna lezzeti vadeden Veggipasta’mız bunlardan birkaçı. Beklentileri sadece kalite odaklı değil, çözüm ve yenilik odaklı ele alıyoruz. Bu sayede ülkemizdeki premium segment makarna pazarında lideriz. Tüketicilerimiz, müşteri memnuniyeti ve tüketici davranışları üzerine araştırmalar yapan ICERTIAS’ın herhangi bir seçenek sunmadan, doğrudan açık uçlu olarak yönelttikleri ‘Türkiye pazarında en kaliteli ürünü sunan makarna üreticisi ya da tedarikçisinin adını belirtin’ sorusuna 2’nci kez Pastavilla yanıtını verdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödülün sahibi olduk. Bu haber hepimiz için gurur verici ancak beklenmedik bir gelişme değil. Çünkü tüketiciyle kurduğumuz bağa çok güveniyoruz. Her bir çalışmamızı ihtiyaçları düşünerek yapıyor, tüketicilerimizin en önemli anlarının bir parçası ve o anlarda yaşanan güzel duyguların eşlikçisi olmak için çabalıyoruz. Hal böyleyken premium segment pazar lideri olmak ve Qudal madalyasını üst üste 2’nci kez almak kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.



Yeni nesil glutensiz makarna çalışmalarına başlandı

Pastavilla’nın en önemli ürünlerinden birini bakliyat bazlı glutensiz Veggipasta’nın oluşturduğuna dikkat çeken Dilara Arslan, ürünün uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda doğduğunu dile getirdi. Veggipasta’nın herhangi bir katkı maddesi içermediğinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti: “Mısır ve pirinç unu kullanılmayan bu ürünümüz, geleneksel makarna lezzeti sunuyor. Son dönemde benzer çalışmalara hız verdik. Amerika’da sadece glutensiz ürünler üzerine çalışan bir tesisimiz var. Burada makarnadan, bitkisel proteinlere kadar tüketicilerin ihtiyaç duyduğu alternatif ürünlere odaklanıyoruz. Ar-Ge departmanımızı kuvvetlendirerek yeni bitkisel bazlı proteinler ve glutensiz makarnalar üzerine çalışmalara başladık. Hatta bazılarını yurtdışındaki tüketicilerimizle buluşturduk. Çalışmaları tamamlanan ürünleri ihtiyaca göre ülkemizde de piyasaya sunacağız.”