Pazara özel strateji belirleyen Demirkollar, Kafkasya ve Balkanlar’ı hedefliyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin OSB’deki tesislerinde yıllık 42 bin ton kapasiteyle ayçiçeği, margarin ve endüstriyel yağ üreten Demirkollar AŞ, ürünlerini “Mirya” markasıyla iç ve dış pazarda tüketime sunuyor. Üretim süreçlerini iyileştirecek ve verimliliği artıracak yatırımları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Demirkollar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirkol, bu açıdan 2025’in ilk yarısının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Demirkol, “Kapasite artırımı ve ihraç pazarlarının genişletilmesine yönelik attığımız adımların sonuçlarını almaya başladık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kayda değer bir büyüme yakalamamız, bizi oldukça motive etti. Senenin geri kalanına da aynı ivmeyle devam etmeyi hedefliyoruz. 2025 sonu için koyduğumuz hedef, yüzde 40’lık bir büyüme gerçekleştirmek. Bu doğrultuda mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü artıracak, yeni pazarlarda etkinliğimizi genişleteceğiz” dedi.



“Deneyim ve üretim gücümüzü değerlendireceğiz”

Yeni ihraç pazarlarında etkinlik kurulması ve karşılaşılan olası sorunların kolay aşılması amacıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Halil Demirkol, “Mevcut pazarlarımızın yanında, yeni bölgelerde de aktif rol almak istiyoruz. Hâlihazırda güçlü olduğumuz Ortadoğu pazarına ek olarak, Kafkasya ve Balkanlar’ı hedef pazarlarımız arasına aldık. Bu bölgeler coğrafi yakınlıkları, lojistik avantajları ve tüketici alışkanlıklarının ürünlerimizle uyumu açısından stratejik öneme sahip. Özellikle sağlıklı ve kaliteli yağ ürünlerine olan talebin giderek artması, bu pazarlarda güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Biz de deneyimimizi ve üretim gücümüzü yeni lokasyonlarda değerlendirerek ihracat hacmimizi artıracağız. Öte yandan ihracatta en çok karşılaştığımız sorunlar arasında lojistik maliyetler, gümrük prosedürleri öne çıkıyor. Ayrıca her ülkenin farklı regülasyonları süreci zorlaştırabiliyor. Bunları aşmak için güvenilir lojistik ortaklarla çalışıyor, Ar-Ge ve kalite kontrol süreçlerimizi güçlendirip esnek fiyatlama politikalarıyla pazarlara uyum sağlıyoruz. Böylece hem mevcut pazarlardaki varlığımızı koruyor hem de yeni pazarlara daha sağlam adımlarla giriyoruz” diye konuştu.



“Ürün portföyümüze yenilikçi çözümler ekleyeceğiz”

Kapasite artırımı ve ürün kalitesinin geliştirilmesine dönük yatırımları detaylandıran Halil Demirkol, “Bu yılın ilk yarısında margarin hattında yaptığımız yeni yatırımlar sayesinde üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artırmada ciddi gelişme kaydettik. Margarinin yanında tüm ürün gruplarımızda Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. Ar-Ge, kaliteyi artırmak, müşteri beklentilerine daha iyi cevap vermek ve farklı pazarlarda rekabet gücümüzü yükseltmek için stratejik öncelik taşıyor. Yılsonuna kadar bu çalışmaların meyvelerini almayı, portföyümüze yenilikçi çözümler eklemeyi planlıyoruz. Bunların yanında depo yatırımının tamamlanmasıyla kapasitemizi artıracak, lojistik süreçlerimizi daha verimli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.



“Kuraklık üretimi etkiliyor, kalifiye personel sorunu büyüyor”

Hammadde tedariki ve kalifiye eleman eksikliği gibi başlıklar özelinde sektörel değerlendirmelerde bulunan Halil Demirkol, konuyla ilgili şunları söyledi: “Zaman zaman küçük sıkıntılar yaşansa da hammadde tedarikinde büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Kuraklık üretimi etkileyen önemli bir faktör ancak sektör olarak birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor. Üreticiler ve iş ortaklarımızla el ele vererek süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. En önemli sorunlarından biri de kalifiye eleman eksikliği. Bu, ülke genelinde pek çok firmanın karşılaştığı yapısal bir problem. Mersin OSB’nin yatırımları bu konuda olumlu katkılar sağlayabilir ancak daha geniş ölçekli çözümlere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Nitelikli iş gücünün artması hem sektörümüz hem de ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip.”