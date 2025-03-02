Petfood sektörü URGE Projesiyle ihracat hedeflerine ulaşacak

İZMİR / EKONOMİ



İhracatta son 10 yılda 30 kat büyüyerek 145 milyon dolara ulaşan kedi köpek maması sektörü, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde URGE Projesinde buluştu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği (PETBİR) iş birliğinde düzenlenen “Kedi Köpek Maması Üretimi ve Geleceği Manisa Çalıştayı”nda konuşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Turkish Petfood URGE Projesi”nin Ticaret Bakanlığı’ndan onayını aldıklarını, projeye katılan 13 firmanın ihtiyaç analizi aşamasında olduklarını vurguladı.

Evcil hayvan mamaları sektörünün küresel pazarının her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Öztürk, “Kedi-köpek maması sektörünün dünya genelinde ihracat hacmi 2023 yılında yaklaşık 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı itibariyle de pazarın 26 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Türkiye’de ise sektör, küresel ortalamanın çok üzerinde bir hızla büyüyor. 2014’te yalnızca 4,5 milyon dolar ihracat yapan sektör, bugün yaklaşık 30 kat büyüyerek 2024’te 145 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Bu büyüklüğün 86 milyon doları ise, Ege İhracatçı Birlikleri aracılığıyla 91 farklı ülkeye gerçekleştirildi. Bu hedef doğrultusunda, ihracatçı firmalarımızı bir araya getirerek Ticaret Bakanlığı destekli bir UR-GE Projesi başlattık. Projemizin amacı, firmalarımıza yüzde 75 oranında devlet desteğiyle eğitim, danışmanlık, ticaret heyetleri, fuar katılımı ve tanıtım gibi fırsatlar sunarak, uluslararası rekabette avantaj sağlamalarını ve yeni pazarlara açılmalarını desteklemek” dedi

Akın: “PETBİR sektörde sinerjiyi artıracak”

PETBİR Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Akın, Türkiye’nin kedi köpek maması üretiminin yüzde 68’inin Manisa’da yapıldığı için PETBİR’i Manisa Salihli merkezli kurduklarını, PETBİR’in sektördeki sinerjiyi artıracağını dile getirdi.

“Amacımız, sektörümüzdeki tüm paydaşları bir araya getirerek, iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmek” diyen Akın, “Kedi-köpek maması sektörümüz son beş yılda yüzde 800’lük büyümeye imza attı. Sektörümüzün karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, üreticiler ve tüketiciler arasında güveni güçlendirmek, ülkemizde evcil hayvan beslenmesi konusunda farkındalık sağlamak ve ülkemizin kedi ve köpek maması üretiminde dünya pazarındaki payını artırmak istiyoruz” diye konuştu.