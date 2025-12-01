QUA’ya İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nden iki altın ödül

AYDIN / EKONOMİ

İklim değişikliğiyle mücadeleyi ve çevresel sürdürülebilirliği temel sorumluluğu olarak gören QUA, Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Başarı Ödülleri’nde iki önemli kategoride altın ödül kazandı. QUA, “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” ve “Sürdürülebilirlik Raporlamasında Şeffaflık” ödüllerine layık görüldü.

QUA, halk oylamasında tüm adaylar arasında en yüksek oyu alarak “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” ödülünün sahibi oldu. Bu büyük ilgi, markanın yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımların toplum nezdinde de yakından takip edildiğini ortaya koydu.

QUA’nın bu başarıya giden yoldaki kritik yatırımlardan biri, Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde hayata geçirdiği 20,4 MWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) oldu. 10,2 milyon dolarlık yatırımla kurulan GES projesinde, geleneksel P-Type panellere kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sunan 35 bin 478 adet Topcon N-Type panel kullanıldı.

Şirket içi hesaplanan verilere göre QUA'nın GES yatırımı bugüne kadar 23.932.054 kWh elektrik üreterek yaklaşık 7 bin 977 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerji sağladı. Uluslararası kabul görmüş emisyon faktörleri esas alınarak yapılan şirket içi hesaplamalarımıza göre proje, 2024 sonuna kadar yaklaşık 14 bin 984 ton CO₂ emisyonunun önüne geçmiş, bu da yaklaşık 599 bin 354 ağacın karbon tutumuna eşdeğer bir çevresel katkıya karşılık geliyor.

QUA'nın 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları dikkate alınarak hazırlanmış yapısı, kapsamlı içerik sunumu, seçilmiş göstergelere ilişkin bağımsız güvence çalışmaları ve paydaş katılımına verdiği önem nedeniyle “Sürdürülebilirlik Raporlamasında Şeffaflık” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Enerji, su, atık, emisyon ve yönetişim alanlarındaki tüm verilerin açık ve anlaşılır bir şekilde paylaşıldığı rapor; uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir ESG performansı sunmasıyla da öne çıktı. Ayrıca QUA, bu yaklaşımıyla Borsa İstanbul A.Ş. tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilen ilk ve tek seramik markası oldu.