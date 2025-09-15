Reigna, natürel mercimek hattıyla doğal gıdaya ulaşımı kolaylaştıracak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Reigna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, sektörel etkinliklerini artırmak adına yaptıkları çalışmalardan söz etti. Mersin kent merkezinde 5 bin metrekarelik günlük 100 ton kapasiteli bakliyat eleme/paketleme tesisinde faaliyet gösterdiklerini belirten Meral Erdem; kırmızı-yeşil mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve barbunya benzeri ürünleri Cilin ve Serda markalarıyla ihraç ettiklerini söyledi. Toplam kapasitenin yüzde 75’ini uluslararası arenada değere dönüştürdüklerini kaydeden Erdem; Ortadoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında önemli bir hacme eriştiklerini aktardı. Mevcut konvansiyonel üretimin yanında organik ürünlerle de öne çıkmak istediklerini dile getiren Meral Erdem, “Son dönemde dünya genelinde sağlıklı beslenme trendinin arttığını görüyoruz. Bakliyat ve hububata gösterilen ilgi çok büyük. Bu ürün grubunun daha doğal yollarla üretilip tamamen natürel bir besin halinde paketlenmesi de yeni bir katma değer oluşturdu. Reigna Gıda olarak bu gelişmeden hareketle, günlük 150 ton kapasiteli organik mercimek işleme hattını kurup devreye aldık. Ülkemiz genelindeki bereketli arazilerde sözleşmeli tarımla ürettiğimiz organik mercimekler yeni hattımızda soyulup kırılacak. Tesisten çıkan ürünlerimiz Amerika ve Avrupa pazarı başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç edilecek. Ayrıca organik tarım esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 37’nci maddesi hükümlerine göre düzenlenen müteşebbis sertifikasını almaya hak kazandık. Tüm çalışmalarımızı bu belgenin standartları doğrultusunda yürüteceğiz” dedi.



Ürünleri sadece ham haliyle değil işlenmiş şekilde de tüketicinin beğenisine sunmak istediklerini ifade eden Meral Erdem, bakliyattan elde edilecek yeni nesil sağlıklı atıştırmalıklara yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlandığını açıkladı. Erdem, ürün reçetelerinin oluşturulmasının hemen ardından seri imalata başlayacaklarını sözlerine ekledi.