Sabri Tekli, İSO 500’e giren firmaları kutladı

MERSİN/EKONOMİ



Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, “İSO 500 listesine girerek Mersin OSB’nin adını sanayi alanında zirveye taşıyan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarı, kentimizin üretim gücünü ve sanayicimizin azmini göstermektedir. Üretim sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük önem taşıyor. Üreten her firma, istihdam sağlar, katma değer yaratır ve ülkemizin yarınlarını inşa eder. Mersin OSB olarak üretimi ve sanayiciyi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Başarıyı sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırım alanları açmayı, teknoloji ve inovasyonu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.



Mersin OSB’de faaliyetlerini sürdüren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Hayat Kimya Sanayi A.Ş., Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., Armada Gıda Tic. San. A.Ş., Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş., Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş., Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş., Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş., Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ve Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş., İSO 500 listesinde yer aldı.