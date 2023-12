Şahin, Nurdağı ve İslahiye’de deprem sonrası hizmetlerini anlattı

Takip Et

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerini işaret ederek, “Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşayabiliyoruz” diyerek, şunları söyledi:

“Depremlerin ardından yaklaşık 1 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinden on yıl yaşlandım. Sizin de her birinizin benzer şeyler yaşadığına eminim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizdeki her bir kişi kentimizin ihtiyaçlarını karşılamak olsun, yardımına koşmak olsun 7/24 çalıştı. Bu özveriyle de ilçelerimize dönük hassasiyetle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.”

Konuşmasının ardından son bir yıl içerisinde depremden etkilenen ilçelere yapılan hizmetlere ilişkin sunum yapan Başkan Şahin, içme suyu temini, ulaşım, barınma, eğitim destekleri, beyaz masa ve sosyal marketler gibi projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Şahin, tarım konusunda yapılan fide, fidan alet ekipman desteklerini detaylı olarak anlatıp Kılavuzlu Barajı için de güneş enerjisi santrali kurulacağını ve sulama sistemine entegre edileceğini söyledi.

Toplantılarda Vali Yardımcısı Sedat Sezik, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve muhtarlar bulundu.